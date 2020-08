Česen in kravji urin za varnost pred covidom 19? Ne nasedajte

V prvih treh mesecih tega leta je najmanj 800 ljudi po svetu izgubilo življenje zaradi napačnih informacij o koronavirusu. Časopis American Journal of Tropical Medicine Hygiene piše, da so v bolnišnice sprejeli kakšnih 5.800 ljudi, ker so verjeli lažnim informacijam na družbenih omrežjih.



Mnogi so umrli, ker so pili metanol ali pa sredstva za čiščenje na alkoholni osnovi. Verjeli so, da to pomaga pri zdravljenju koronavirusa. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je opozorila, da se epidemija lažnih novic oziroma infodemija, povezana s covidom 19, širi enako hitro kot sam virus. Teorije zarote, zavajanja, laži, stigmatizacija okuženih pa so pripomogli k smrti in poškodovanju oseb.



Kot piše Index, so mnogi verjeli in sledili nasvetom po družbenih omrežjih, kot da gre za zdravstvene nasvete, na primer, da je treba pojesti veliko česna in nenormalne količine vitaminov ali pa celo piti kravji urin.



Včasih je zato boj proti dezinformacijam lahko težji od tistega proti virusu.