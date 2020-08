Cesarske pingvine odkrili po iztrebkih

Ogrožajo jih podnebne spremembe. FOTO: Stringer/Reuters

Tudi po bolj optimističnih napovedih se bo populacija zmanjšala vsaj za 30 odstotkov.

S pomočjo satelitskih posnetkov so znanstveniki odkrili enajst novih, doslej še neznanih kolonij cesarskih pingvinov na Antarktiki. Populacija teh živali je po najnovejših podatkih za okoli 10 odstotkov višja kot doslej.Odkritje so omogočili visokoresolucijski posnetki novega satelita, saj dosedanji niso bili sposobni odkriti majhnih kolonij. Dve sta še posebno presenečenje: našli so ju daleč od obale, na morskem ledu ob ledenih gorah, tam, kjer doslej pingvinov še ni bilo, sporočajo raziskovalci. Njihove lokacije so odkrili s pomočjo rdeče rjavih iztrebkov živali, ki so vidni na ledenih ploščah. Gre za razveseljivo novico, praviiz britanske antarktične raziskovalne skupine BAS, ki je vodja raziskovanja. »A čeprav je novica dobra, so kolonije majhne.«​​ Svetovna populacija cesarskih pingvinov je postala večja za od pet do 10 odstotkov, sporočajo znanstveniki. Ena kolonija je 180 kilometrov oddaljena od celine. Živalsko vrsto čedalje bolj ogrožajo podnebne spremembe; cesarski pingvini namreč potrebujejo stabilen morski led v času parjenj, nove kolonije pa so na ogroženih območjih, pravi, zato jih moramo skrbno spremljati.Pred desetletjem smo poznali le trideset kolonij, saj so običajno na oddaljenih in težko dostopnih območjih, kjer se temperature pozimi spustijo do 50 stopinj pod ničlo. Trenutno je okoli Antarktike 61 znanih kolonij. »Morda obstaja še kakšna zelo majhna,« pravi Fretwell. Naslednji korak je štetje pingvinov. »Ta hip je na Antarktiki temno, zato jih ne moremo prešteti. Sonce bo vzšlo konec meseca ali prihodnji mesec na večini lokacij, in takrat bomo začeli,« je še dejal Fretwell. Študije so pokazale, da bo svet do konca stoletja izgubil 90 odstotkov kolonij cesarskih pingvinov, če se ne bomo učinkovito borili proti podnebnim spremembam. Tudi po bolj optimističnih napovedih znanstveniki pričakujejo, da se bo populacija zmanjšala vsaj za 30 odstotkov.