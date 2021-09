Cerkev pod seboj pokopala moškega (FOTO)

Mnogi so ostali brez varne strehe nad glavo.

Kreto je v ponedeljkovih jutranjih urah stresel potres z magnitudo 5,8 in z epicentrom 23 kilometrov jugovzhodno od največjega mesta na otoku Herakliona ter 246 kilometrov od grške prestolnice Atene. Po zadnjih podatkih je potres zahteval eno smrtno žrtev, najmanj devet ljudi je ranjenih, poškodovanih je veliko stavb, predvsem starejših.Tresenje tal se je začelo okoli devete ure po lokalnem času, poročajo tuji mediji, čutili pa so ga tudi na Santoriniju, ki leži severno od Krete. Številni prestrašeni prebivalci so stekli na prosto, najhuje je bilo v kraju Arkalochori, kjer se je zrušil večji del cerkve in pod seboj usodno pokopal moškega. Med poškodovanimi ni nihče v smrtni nevarnosti, poročajo tamkajšnji mediji, k sreči so jo brez poškodb odnesli tudi otroci v šolah in vrtcih, saj so jih pravočasno evakuirali.Potresu je v naslednjih urah sledilo še najmanj devet popotresnih sunkov, ki so stavbam prizadejali še dodatno škodo. Reševalni psi za vsak primer pregledujejo ruševine, v katerih so morda še ujeti poškodovanci, šole, vrtci in še nekatere druge ustanove pa bodo zaprti, dokler inšpektorji ne pregledajo stavb in ne dajo zelene luči za njihovo uporabo. Oblasti opozarjajo na tvegano bivanje v vseh stavbah, zgrajenih pred letom 1985, ko so zaostrili pravila gradnje za potresno varnost, mnogim, ki so tako ostali brez strehe nad glavo, bodo poiskali začasno namestitev.Kot pojasnjujejo strokovnjaki, potres ni bil tako presenetljiv, ne nazadnje so v zadnjih mesecih zaznali povečano seizmološko dejavnost na tveganem območju. Grčijo sicer prečka več tektonskih prelomnic, zato potresi tam niso redkost. Spomnimo, 30. oktobra lani je potres z močjo 7 stresel Egejsko morje med Samosom in turškim mestom Izmir, pri čemer sta umrla dva človeka na grškem otoku in 114 v Turčiji.