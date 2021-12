Cepljenju se je hotel izogniti z umetno roko

Neki Italijan se je poskušal cepljenju proti covidu-19 izogniti s pomočjo umetne, silikonske roke, poroča STA. Pri tem ni bil najbolj spreten, saj so prevaro zdravstveni delavci takoj zaznali. Moškega zdaj obravnava policija.

»Ta primer bi lahko označili za smešen, če ne bi šlo za dejanje z izjemno resnimi posledicami,« je dejal predsednik italijanske dežele Piemont Alberto Cirio v zapisu na družabnem omrežju. Poudaril je, da je dejanje »nesprejemljivo v luči cene, ki jo je v času pandemije plačala italijanska skupnost v obliki človeških življenj, družbenih in gospodarskih stroškov«.

Zdravstvenim delavcem je nastavil silikonsko roko. Fotografija je simbolična. FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters

Do incidenta z umetno roko je prišlo v petek, tik pred zaostrovanjem pogojev za tiste, ki še niso bili cepljeni proti covidu-19. Od avgusta je bilo namreč v Italiji za obedovanje v restavracijah, obisk muzejev, kinematografov, gledališč in ogled športnih dogodkov potrebno covidno potrdilo, ki je pričalo, da posameznik izpolnjuje PCT-pogoje, torej da je cepljen, ga je prebolel ali je bil testiran. Od danes naprej pa bodo te aktivnosti dosegljive le še s tako imenovanim super covidnim potrdilom, ki ga pridobijo le cepljeni in preboleli.

Nove omejitve, zaradi katerih v Italiji potekajo tudi številni protesti, so bile uvedene zaradi porasta okužb s covidom-19. V zadnjih dneh skrb še dodatno vzbuja različica novega koronavirusa omikron. Italija je bila med evropskimi državami, ki jih je pandemija ob izbruhu lani najmočneje prizadela. Trenutno je polno cepljenih skoraj 85 odstotkov prebivalcev, starih več kot 12 let. Ta teden so vsem odraslim omogočili dostop do poživitvenega odmerka.