Cepljenje: nov problem za Astrazeneco

Težave z dobavo

Tudi Avstrija se namerava postopoma posloviti od cepiva proti covidu 19 proizvajalca Astrazeneca. Kot je v ponedeljek zvečer dejal zdravstveni minister, bodo zadnja cepljenja s prvim odmerkom tega cepiva izvedli v začetku junija, na zalogi je zadosti cepiva za druge odmerke.Mückstein je ob tem v pogovoru za televizijsko postajo Puls24 pojasnil, da bo država v prihodnje v pretežni meri stavila na cepivi mRNK podjetij Pfizer in Biontech ter Moderna in vektorsko cepivo podjetja Johnson & Johnson. Za leti 2022 in 2023 pa naročene dobave cepiva v 90 odstotkih sestavljajo cepiva mRNK, je dodal minister v pogovoru, ki ga povzema avstrijska tiskovna agencija APA.Pojasnil je še, da odločitev ni povezana z manjšo učinkovitostjo, temveč s težavami pri dobavi cepiva tega britansko-švedskega proizvajalca. Ocenil je sicer, da gre za varno cepivo, vendarle pa izpostavil tudi zadržke med prebivalci zaradi redkih pojavov krvnih strdkov po cepljenju.Kdor je cepljen z dvema odmerkoma cepiva Astrazenece, naj bi sicer imel zaščito pred covidom 19 za devet mesecev. Katero cepivo uporabiti za tretji, poživitveni odmerek, bodo po besedah Mücksteina odločili pristojni strokovnjaki.Pred Avstrijo sta sicer že Norveška in Švedska zaradi pojava redke oblike krvnih strdkov opustili cepivo. Večina drugih evropskih držav je njegovo uporabo omejila na določene starostne skupine.Evropska komisija je pred kratkim sporočila, da ni oddala novih naročil za cepivo podjetja Astrazeneca, s katerim se pogodba izteče junija. Poleg tega je komisija že pred tem sprožila sodni postopek proti proizvajalcu zaradi nespoštovanja pogodbe, saj ta ni dobavil dovolj cepiva in ni predstavil načrta za zagotavljanje dobave.