Cepljenje s Pfizerjem: ugotovili so, kaj nudi boljšo zaščito

Ob daljšem razmaku med odmerkoma pri cepljenju s Pfizerjevim cepivom proti koronavirusu lahko naš imunski sistem proizvede več protiteles za boj proti covidu. To so v zadnji raziskavi odkrili britanski znanstveniki in tako tudi podprli odločitev britanske vlade, da podaljša zamik med prvim in drugim odmerkom - namesto po treh, bodo posamezniki drugo dozo dobili šele po 12 tednih. Najbolj optimalen razmik naj bi bil sicer osem tednov.Gre za študijo, ki jo je financirala država, vanjo pa so zajeli 503 ljudi, zaposlene na nacionalnem zdravstvenem inštitutu. Preučevali so njihov imunski odziv po dveh odmerkih cepiva, in sicer v času okoli novega leta, ko se je zelo hitri širila alfa različica. Količine protiteles so merili mesec dni po prejeti dozi.Ugotovili so, da so sicer tako krajši kot daljši razmaki med cepljenjem učinkovali z močnim imunskim odzivom, so pa tisti, ki so se znova cepili že po treh tednih, imeli manj protiteles kot tisti, ki so nov odmerek prejeli po desetih tednih. Raven protiteles se je sicer po prvem odmerku nižala, je pa visoko ostalo število druge vrste imunskih celic (T-celice), ob daljšem obdobju pa se je povečevala tudi prisotnost t. i. pomagalca T-celicam, ki pomaga pri ohranjanju imunskega spomina.Vodja raziskaveprofesorica na univerzi v Oxfordu, je ob tem poudarila, da sta dva odmerka še vedno bolj priporočljiva kot en sam, je pa lahko čas od prvega odmerka bolj fleksibilen in tudi odvisen od okoliščin. »Osem tednov bi bil, kar se mene tiče, najboljši razmak med odmerkoma. Ljudje želijo cepivo in delta se hitro širi. Žal ne vidim, da bi se virus že umirjal, proti njemu pa se lahko borimo le z najboljšo zaščito kot jo imamo.«