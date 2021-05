Cepljenim proti covidu ni treba več nositi mask

Ameriški Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je sklenil, da osebam, ki so bile povsem cepljene proti covidu 19, ni več treba nositi mask, ne na prostem in ne v zaprtih prostorih. Prav tako za te osebe več ni potrebna varnostna razdalja.



»Vsak, ki je bil povsem cepljen, lahko sodeluje v manjših ali večjih aktivnostih na prostem in v zaprtih prostorih brez maske ali omejevanja socialnih stikov,« je dejala direktorica CDC Rochelle Walensky.



CDC je to odločitev sprejel na podlagi podatkov, ki kažejo, da so cepiva izjemno učinkovita ne le za preprečevanje covida 19, ampak tudi za preprečevanje okužb.



Tudi v redkih primerih, ko se cepljena oseba spet okuži, skoraj ni verjetno, da bi imela veliko količino virusa v nosu in zato ni verjetno, da lahko okužbo širi naprej.

Potniki še vedno z masko

Kljub temu CDC še naprej zahteva nošenje mask na letalih, vlakih, ladjah, avtobusih oziroma sredstvih javnega prevoza za potnike, ki prihajajo v ZDA ali jih zapuščajo.



Cepljeni mednarodni potniki bodo morali ob prihodu v ZDA v treh dneh od prihoda še vedno opraviti test ali dokazati, da so v zadnjih treh mesecih okrevali po covidu 19. Testiranje v ZDA ni finančno breme, saj je zastonj. Ta odločitev velja za zdaj, Walenskyjeva pa je dodala, da se lahko navodila spremenijo, če se položaj poslabša.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: