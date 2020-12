Cepivo, ki ga dobi tudi Slovenija, dobilo zeleno luč

V torek začnejo množično testirati

Evropska agencija za zdravila (EMA) je izdala dovoljenje za uporabo cepiva Pfizerja in Biontecha proti covidu 19 Odobritev prvega cepiva proti covidu-19 v uniji pomeni, da se cepljenje v EU lahko začne že prihodnjo nedeljo. Cepivo mora sicer dobiti še zeleno luč Evropske komisije za promet na trgu, kar velja le za formalnost.»Gre za odločilen trenutek v naših prizadevanjih za dobavo varnih in učinkovitih cepiv Evropejcem,« je ob tem tvitnila predsednica Evropske komisijeČe bo šlo vse po načrtih, bodo države cepivo prejele v soboto. Že dan kasneje se bo v nekaterih državah EU začelo tudi cepljenje proti covidu-19, med drugim v Nemčiji, Avstriji in Španiji. Nekatere pa bodo kampanjo cepljenja začele 28. ali 29. decembra. Slovenija namerava cepljenje pričeti takoj, ko bodo izvedeni postopki priprave cepiva in distribucije na mesta cepljenja.Z 9.745 odmerki bodo najprej cepili oskrbovance v domovih za starejše in tam zaposlene ter najbolj izpostavljene zdravstvene delavce.Cepivo bodo pripeljali v lekarno Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, kjer bo ustrezno shranjeno pri temperaturi minus 80 stopinj Celzija. Za količino cepiva, ki ga bo prejela Slovenija in mora biti shranjeno pod posebnimi pogoji, zadostujejo zmogljivosti lekarne UKC Ljubljana. V tej lekarni bodo izvedli tudi postopek priprave cepiva.V Ljubljani bi morali danes začeti poskusno množično testiranje na okužbo z novim koronavirusom, vendar je ministrstvo za zdravje začetek zamaknilo na torek. Kot je razkrila, testiranje ne bo potekalo le v Ljubljani, temveč v več mestnih občinah oziroma središčih posameznih statističnih regijah. »Na testiranje se za zdaj ne bo treba naročati. Ko pridemo mimo, se po navodilih redarjev in drugih služb udeležimo testiranja, izvidi bodo znani v 15 minutah, o izidu vas bo obvestil Nijz. Seboj bo treba imeti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja,« je dejala. Tisti, ki bodo na testu pozitivni, se bodo morali umakniti iz delovnega okolja in bodo napoteni na bolniško.