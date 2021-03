Cepiva ne mislijo kupovati od multinacionalk, razvijajo svoja lastna

Takole čakajo na odmerek soberane 2 zdravstveni delavci, ki sodelujejo v testni raziskavi. Fotografiji: Ramon Espinosa/Reuters

5 cepiv trenutno razvija Kuba.

Medtem ko se večina svetovnih držav ukvarja s tem, kako kupiti dovolj cepiva, da bi precepili dovolj svoje populacije in dosegli čredno imunost, se Kubanci v ta boj za cepiva ne vpletajo. Razvili so pet svojih, ki jih bo, menijo, dovolj, da precepijo celotno populacijo, brezplačno pa jih nameravajo ponuditi tudi turistom po pristanku na letališču v Havani.Čeprav se otoška država spopada z ekonomsko krizo, ljudje pa stojijo v vrstah za hrano, znanstveniki razvijajo več cepiv, kot kaže, pa bo najmanj eno od njih dobilo dovoljenje za uporabo. To ni pretirano presenečenje, saj so kubanski znanstveniki v preteklosti razvili več cepiv, vključno s cepivom proti raku na pljučih, ki je trenutno na testiranju v ameriškem centru za raziskovanje rakavih obolenj. Če bo Kubi uspelo, bo postala prva država Južne Amerike z lastnim cepivom.Ena od zadnjih komunističnih dežel je bitko s covidom-19 bila povsem po svoje, večino leta 2020 jim je število okuženih uspelo zadržati na izjemno nizki ravni – v posameznih obdobjih so imeli v 11-milijonski državi na dan le od enega do dva primera. Virus se je razširil šele novembra lani, ko se je država ponovno odprla za turiste. Zaradi tega morajo zdaj, tako kot drugod po svetu, precepiti prebivalstvo. Najbolj verjeten kandidat za novo cepivo je soberana 2, ki trenutno prestaja tretjo, torej zaključno fazo kliničnih raziskav. Klinično testiranje bo vključevalo 44.000 ljudi.Kubanci niti ne poskušajo kupovati cepiv proti covidu od farmacevtskih multinacionalk. Prav tako se niso prijavili v iniciativo COVAX pod vodstvom WHO, ki omogoča brezplačna ali poceni cepiva revnejšim državam. Znanstveniki, ki so izdelali soberano 2, so prepričani, da bodo imeli dovolj odmerkov cepiva za vse državljane do konca leta.