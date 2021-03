Cepili prve živali

Razvijajo tudi cepivo za pse in mačke.

Testirali jih bodo na protitelesa

Menda je varno. FOTO: Ckellyphoto/Getty Images

Živalski vrt v ameriškem San Diegu je minule mesece eden od pomembnih epicentrov novega koronavirusa: spomnimo, osem goril je v tamkajšnjem živalskem vrtu prebolelo nevarno okužbo, primati pa so kazali vse simptome, ki so sicer značilni za ljudi.Kašelj, izrazita utrujenost, težka sapa, nosni izcedek in tudi prebavne težave so opice pestili več dni, sicer energične živali so svojim oskrbnikom delale sive lase, obenem pa pritegovale pozornost znanstvenikov.Ne preseneča torej, da so prav v San Diegu sklenili poskusno cepiti živali: dva odmerka so prejeli štirje orangutani in pet šimpanzov, tudi samica Karen, prva predstavnica primatov, ki so ji leta 1994 opravili odprto operacijo srca. Cepivo je izdelalo veterinarsko podjetje Zoetic.Kot smo že poročali, so v živalskem vrtu in drugod po svetu sila zaskrbljeni zaradi tveganja covida-19 v populaciji najranljivejših, med katere se uvrščajo tudi gorile, ki so kritično ogrožene, zato je razvoj cepiva za živali ključnega pomena, poudarjajo strokovnjaki. Primati niso pokazali nobenih stranskih učinkov ne po prvem ne po drugem odmerku, v kratkem pa jih bodo testirali na protitelesa, da potrdijo učinkovitost cepiva.Kako so se okužile gorile v San Diegu, še ni jasno, najverjetneje prek zaposlenih, kar je seveda znanstvenike spodbudilo k raziskovanju možnosti prenosa virusa: ugotovitve bodo po njihovem ponudile tudi odgovor, kako lahko virus z živali preskoči na človeka. Aprila so v newyorškem Bronxu potrdili okužbe pri tigrih in levih, prisotnost novega koronavirusa pa so do zdaj potrdili še pri mačkah, domačih dihurjih in psih, a za zdaj še ni dokazov, da bi hišni ljubljenci lahko prenašali virus na človeka.Minki so prva znana živalska vrsta, pri kateri je novi koronavirus mutiral in se vrnil na človeka, na Danskem, kjer so potrdili prenos, pa so konec lanskega leta opravili množični zakol teh živali. Zoetic razvija tudi cepivo za mačke in pse, k čemur jih je spodbudila potrjena okužba psa v Hongkongu, dozdajšnji izsledki so menda zelo spodbudni.