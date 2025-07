Cenejši avtomobil jeseni?

Potem ko je imelo ameriško avtomobilsko podjetje Tesla letos zelo slabe prodajne mesece, še posebno v Evropi, ni presenetljivo, da niti aktualno poslovanje ni ravno bleščeče. V drugem četrtletju so po svetu dobavili za 13 odstotkov manj vozil kot lani, ustvarili so 1,17 milijarde dolarjev (milijardo evrov) čistega dobička, kar je 16 odstotkov manj, to je bilo drugo zaporedno četrtletje s padcem dobička. Prihodki so nazadovali za 12 odstotkov na 22,5 milijarde dolarjev (19 milijard evrov).

Teslina modelna paleta ni ravno nova, kvečjemu je letos novost močno prenovljeni model Y. Prodaja poltovornjaka cybertruck je menda v ZDA, kjer ga edino tržijo, razmeroma slaba. Prvi človek podjetja Elon Musk je na videokonferenci z vlagatelji dejal, da jih verjetno čaka še nekaj težkih četrtletij, saj ameriški predsednik Donald Trump odpravlja subvencije za električne avtomobile, ki so doslej znašale 7500 dolarjev na vozilo.

Musk veliko stavi na avtonomno vožnjo, še vedno pa pripravljajo nekaj na temo cenejšega avtomobila, ki naj bi ga po besedah prvega finančnika Vaibhava Taneje v proizvodnjo uvedli prihodnje četrtletje, pozneje, kot so pričakovali. Bo to nekoliko skromnejša različica najbolje prodajanega model Y ali morda le kaj drugega?