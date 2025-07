Cene skočile v nebo: najem ležalnika in senčnika na Jadranu tudi do 200 evrov (VIDEO)

Cene ležalnikov, senčnikov in pijač na nekaterih letoviščih dosegajo astronomske zneske, kar pušča vse manj prostora za cenovno dostopen dopust.

Na primer, v poletni sezoni 2023 je hotelski resort Aman Sveti Stefan v Črni gori rezerviral Kraljičino plažo izključno za svoje goste. Sosednjo Kraljevo plažo so lahko obiskali tudi drugi obiskovalci, vendar so morali za ležalnike in prostor odšteti kar 200 evrov.

Podobna situacija se ponavlja tudi letos. Turisti, ki so obiskali del plaže v Pržnu v Črni gori, ki pripada hotelu Maestral, poročajo, da najem dveh ležalnikov in senčnika prav tako stane 200 evrov. Za hotelske goste je ta storitev brezplačna.

Kako velik je interes, prikazuje posnetek, ki ga je na Instagramu objavil Podgorički portal, poroča Jutranji list.

