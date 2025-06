Cene na Hrvaškem podivjale: za zobno pasto boste odšteli tudi do 6 evrov

Turistična sezona na Jadranu se šele začenja, a v trgovinah obalnih mest so cene osnovnih življenjskih potrebščin že močno poskočile, poroča Danas.hr. Največji dvig cen so zabeležili v Tribunju, kjer so se cene v zadnjih treh tednih zvišale za kar 10,38 odstotka. Po podatkih aplikacij za spremljanje maloprodajnih cen so največ podražili higienske izdelke, presenetljivo bolj kot hrano.

Dvigi cen osnovnih potrebščin

V Tribunju toaletni papir, ki ga je v Zagrebu mogoče kupiti za 2,79 evra, stane 3,32 evra – skoraj 20 odstotkov več. Sredstva za čiščenje so se podražila z 2,59 na 2,99 evra, jogurt pa z 0,99 na 1,08 evra. Po podatkih aplikacije, ki sledi skoraj devetim milijonom izdelkov, so podražitve opazne predvsem pri izdelkih, ki jih turisti najpogosteje potrebujejo v apartmajih: toaletni papir, čistila, zobne paste, plenice.

Primerjava med celino in obalo razkriva še večje razlike: zobna pasta na kopnem stane okoli 3 evre, ob morju pa lahko tudi do 6 evrov. Čokolada, ki na celini stane 2 evra, na obali dosega do 8 evrov, plenice pa se s 14,99 evra na kopnem povzpnejo tudi na 25,99 evra v obalnih trgovinah.

Manjša mesta – višje cene

Zanimivo je, da manjša turistična mesta beležijo večje skoke cen kot večja središča. Medtem ko je bila v Splitu rast cen le 1-odstotna in v Dubrovniku skoraj 3-odstotna, je Zaostrog, majhno obmorsko mesto, zabeležil kar 10-odstotni skok.

Po besedah ekonomista Damirja Novotnyja so stroški oskrbe majhnih mest višji kot v večjih urbanih središčih. »Lažje je oskrbeti milijon prebivalcev v mestih kot 200 tisoč ljudi, razpršenih po otokih in obali,« opozarja.

Gostje pridejo vedno bolj založeni

Strokovnjaki opozarjajo, da visoke cene že vplivajo na turistične navade. »Gostje pridejo vedno bolj založeni. Ne prinesejo več le paštet, ampak tudi toaletni papir,« pravi analitik Mladen Vedriš. Po njegovem mnenju bi lahko letna inflacija znašala preko 20 odstotkov, če se trenutni trend nadaljuje.

Lokalni prebivalci se medtem pritožujejo, da je vse dražje. »Hrana, higienski izdelki … Vse gre gor. Kot študentki mi to zelo otežuje življenje,« pravi Lucija iz Splita. »Kaj me najbolj stane? Sadje in zelenjava,« pa je za omenjeni medij dejal starejši domačin.

A kar najbolj skrbi ekonomiste, je dejstvo, da se cene po sezoni ne vračajo na prejšnjo raven. »Ko cene enkrat zrastejo, tam tudi ostanejo. In to je največja škoda – za domačine in za potrošnike,« zaključuje Novotny.