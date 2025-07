Cene letijo v nebo: Monika je delila, kaj je kupila za 10 evrov v Makarski! (VIDEO)

Kaj danes pomeni imeti 10 evrov v Makarski? S temi besedami je video opisala Monika, ki na svojem Instagram profilu deli izkušnje s svojih potovanj. Čeprav ima letovanje na jadranski obali veliko čarov, cene iz leta v leto le še rastejo in ta doživetja postajajo vse manj dostopna.

Na Instagram profilu Monika i Marko je tako prikazano, kaj vse se da kupiti za deset evrov. 'Test' iz Makarske je vplivnica sicer izvedla že v Vietnamu. Medtem ko je lahko na Daljnem vzhodu za ta denar kupila dva obroka, vožnjo s taksijem in obisk frizerja, je bila izkušnja v Makarski precej bolj skromna. Ko je prispela do rive, je opazila, da je parkiranje plačljivo, zato je za eno uro v mestu plačala kar 4 evre. Kupila je plastenko vode za 2 evra, eno kepico sladoleda za 2,5 evra, za katero je rekla, da je 'malo razkošje', in kavo z mlekom za 2,10 evra. »Skupaj: 10,60 evrov – kosilo pa še niti ni v načrtu!« je še zapisala pod končnim seštevkom.