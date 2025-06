Slovenci, ki potujete na morje, pripravite denarnice! Cene hrane bi lahko poskočile

Hrvaška se spopada z eno najhujših kmetijskih kriz zadnjih let. Vročina in suša pustošita po poljih, kar že vpliva na ponudbo in cene zelenjave. Tisti, ki se poleti odpravljate na dopust k južnim sosedom, se zato pripravite na višje cene hrane – zlasti svežih pridelkov.

Suša udarila po hrvaških poljih – pridelek vse manjši

Na Hrvaškem so temperature že tedne nadpovprečno visoke, padavin pa skoraj ni. To predstavlja hud udarec za tamkajšnje kmete – zlasti za pridelovalce zelenjave, ki v tem trenutku bijejo bitko z izsušenimi polji in odmrlim rastlinjem.

Na nedavnem zasedanju Odbora za zelenjavo in krompir Hrvaške kmetijske zbornice so kmetje opozorili, da je stanje na terenu alarmantno. »Polja nam dobesedno venijo pred očmi,« je povedal Toni Grossi, predsednik odbora. Dodal je, da so posledice dolgoročne suše že vidne na kakovosti in količini pridelkov.

Izobilje prehranske ponudbe se nam zdi samoumevno, pa ni. FOTO: Fascinadora Getty Images/istockphoto

Med najbolj prizadetimi so pridelovalci krompirja, lubenic in melon – sadje, ki je v poletnih mesecih izjemno iskano tudi med slovenskimi turisti. Kmetje opažajo slabšo rast, zmanjšan pridelek in manj kakovostne plodove.

Višje cene v trgovinah in na tržnicah

Ob že tako zmanjšani ponudbi pridelkov hrvaški kmetje opozarjajo še na izjemno nizke odkupne cene, visoke stroške delovne sile, težave z uvozom delavcev ter pomanjkanje sistemskih rešitev, kot je namakalna infrastruktura.

Po poročanju Hrvaške kmetijske zbornice se odkupne cene zelenjave trenutno gibljejo na ravni, kot je bila pred petimi leti, kar ob vse višjih stroških pomeni, da mnogi kmetje pridelavo opuščajo. To odpira prostor uvozu, kar pa lahko dodatno zviša cene na policah in zmanjša delež domačih, svežih proizvodov.

Za slovenske dopustnike to pomeni konkretno opozorilo: sadje in zelenjava na tržnicah ob morju, pa tudi v trgovinah in restavracijah, bodo verjetno dražji kot lani. Ob povečani poletni potrošnji se lahko cene še dodatno dvignejo, opozarjajo predstavniki kmetijskega sektorja.

Rastlinjaki, namakanje ... Rešitev za prihodnost?

Rešitve obstajajo, a zahtevajo vlaganja in podporo države. Kmetje so ministrstvu že predlagali zakonske spremembe, ki bi omogočile postavitev plastenikov (plastičnih rastlinjakov) na kmetijskih zemljiščih, pa tudi bolj fleksibilno sezonsko zaposlovanje.

Nekateri že uporabljajo sisteme za kapljično namakanje, vendar ti ob trenutnih razmerah ne zadoščajo za zaščito celotnega pridelka. Poleg tega je marsikje dostop do vode še vedno omejen.

Ob povečani poletni potrošnji se lahko cene še dodatno dvignejo, opozarjajo predstavniki kmetijskega sektorja. FOTO: Ljubo Vukelič/delo

Učinki klimatskih sprememb vse bolj otipljivi

Iz Hrvaške kmetijske zbornice opozarjajo, da podnebne spremembe niso več stvar prihodnosti, temveč realnost, s katero se soočajo vsak dan. »Če ne bo strateškega pristopa in sistemske podpore, bo domača pridelava v prihodnjih letih v še večjih težavah,« opozarjajo.

S tem pa se bo povečala tudi odvisnost od uvoza, cene hrane pa bodo postajale vse manj predvidljive.

Kaj pomeni za slovenske turiste?

Letos na dopustu na Hrvaškem bo morda treba seči še globlje v žep – tako v trgovinah kot na tržnicah. Sveže lubenice, paradižniki, kumare in krompir bi lahko bili občutno dražji kot prejšnja leta, zlasti v turističnih središčih.

Priporočljivo je, da turisti nakupujejo zgodaj zjutraj, preverjajo cene pri več prodajalcih in se pozanimajo o lokalnih pridelovalcih – ti pogosto ponujajo boljšo kakovost in nižje cene kot veletrgovci.