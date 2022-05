Preverili smo, ali se vam splača tankati čez mejo

Cene naftnih derivatov so se danes najprej vnovič zvišale. Tokrat so se občutneje, za med 6,0 in 6,5 centa na liter, zvišale cene 95-oktanskega bencina, precej manj izrazita je bila podražitev dizla. Potem pa se je vlada na dopisni seji odločila za vnovično začasno regulacijo cen pogonskih goriv. Najvišjo maloprodajno ceno 95-oktanskega bencina je določila pri 1,560 evra za liter, najvišjo veleprodajno ceno pa pri 1,540 evra. Za liter dizla je cena regulirana pri 1,668 evra v maloprodaji in pri 1,648 evra v veleprodaji. Preverili smo, kakšne cene goriv so trenutno v naših sosednjih državah, in sicer v Avstriji, na Hrvaškem, v Italiji in na Madžarskem.

Pri južnih sosedih boste povprečno za liter 95-oktanskega bencina odšteli 1,67 evra, za dizel pa 1,76, kar je trenutno manj kot v Sloveniji. V Italiji je za liter bencina povprečno potrebno odšteti 1,899 evra, za liter dizla pa 1,9. V Avstriji boste takoj čez mejo za liter dizla odšteli nekoliko manj kot doma, saj denimo v Celovcu cena trenutno znaša 1,81. Cena za liter bencina pa je tam 1,66 za liter.

Med našimi sosedami pa ima še najnižje cene Madžarska, kjer je za liter tako dizla kot bencina potrebno odšteti 1,29 evra.