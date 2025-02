Cene, da te kap: toliko je treba odšteti za lisičke na tej tržnici (FOTO)

Dopisnik Dela iz Bruslja Peter Žerjavič je objavil fotografijo cen gob na bruseljski tržnici. »Zimska tarifa za lisičke na eni od bruseljskih tržnic,« je zapisal. Na fotografiji lahko vidimo, da so cene dosegle že 90 evrov za kilogram lisičk.

Jeseni je poročal o prvi ponudbi v sezoni na bruseljski tržnici, cene za ta dragoceni gozdni plod pa so bile pol nižje. Pred nekaj meseci je bilo za kilogram lisičk treba odšteti 50 evrov (danes 90), za jurčke pa 90 evrov. Koliko stanejo danes jurčki na tržnici v belgijski prestolnici, ni znano.

Znano pa je, da je bilo jeseni treba za jurčke odšteti 20 evrov več v primerjavi s sezono prej.

Pri nas so cene gob bistveno cenejše, a branjevke ugotavljajo, da nam je včasih še 10 evrov predrago. Junija lani so bile cene na ljubljanski tržnici za kilogram lisičk okoli 30 evrov, a se večina kupcev odloči za manjše paketke po ceni okoli 6 evrov, so pisali na Odprti kuhinji.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.