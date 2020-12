Cena, da te kap: maska za 1,2 milijona pri lastniku

Izraelski draguljar je preživel zavoljo nje.

270 gramov je težka.

Najdražja obrazna maska na svetu je že na poti do novega lastnika: kitajski naročnik, ki živi v Los Angelesu, je držal obljubo in odštel dober milijon evrov za pripomoček ali nadvse razkošen modni dodatek s prav posebnim poslanstvom. Z nakupom je namreč pomagal pri življenju ohraniti draguljarsko podjetje Yvel, ki v izraelski tovarni daje kruh 120 delavcem.Maska je sestavljena iz 18-karatnega zlata in posuta s 3608 diamanti, njena odlika pa je seveda medicinski certifikat N99, ki uspešno varuje pred okužbo z novim koronavirusom. Ali bo premožni naročnik, ki za zdaj ostaja anonimen, masko tudi zares nosil, še ni znano, izdelovalec vsekakor upa, da si jo bo nadel in jo ponosno razkazal vsaj v najdaljši noči v letu, med zabavo v najožjem družinskem krogu, seveda. Znano je, da je kupec zbiralec umetnin in mu znesek milijon evrov ni pretirano olajšal bančnega računa, mu bo pa maska pošteno obtežila obraz, če jo bo nosil, kajti tehta kar 270 gramov.Pri izdelavi je sodelovalo 25 draguljarjev, ki poleg preostalih zaposlenih pri Yvelu zadnje leto tako rekoč nimajo dela, saj so, jasno, izjemno redki tisti, ki bi si lahko sredi pandemije privoščili nov nakit. Maska jim je zagotovila redno plačo še za kar nekaj časa, če pa pandemije še ne bo kmalu konec, bodo morali začeti upati na naslednjega dobrotnika z debelo denarnico.Pričakujejo, da se bo maski po koncu zdravstvene kalvarije še povečala vrednost, razkošna zaščita se bo morda celo izkazala za dobro naložbo. Te dni je še razstavljena v poslovalnici izraelskega draguljarja v Palm Beachu na Floridi, v kratkem pa bo romala v roke oziroma na obraz premožnega lastnika.