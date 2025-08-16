RDEČI TEPIH

Celi svet gleda v Trumpa, čakal je Putina in počel nenavadne stvari na rdeči preprogi (VIDEO)

Diagnoza iz Bele hiše: Trump trpi za kronično vensko insuficienco.
Fotografija: Donald Trump FOTO: Andrew Caballero-reynolds Afp
Donald Trump FOTO: Andrew Caballero-reynolds Afp

16.08.2025 ob 12:07
Čas branja: 4:09 min.

Hoja Donalda Trumpa po pristanku na Aljaski je pritegnila veliko pozornosti uporabnikov družbenega omrežja X, mnogi pa so se spraševali, kaj se dogaja z ameriškim predsednikom. Ameriški predsednik Donald Trump se je srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom na Aljaski, kjer sta razpravljala o končanju vojne v Ukrajini. Do dogovora ni prišlo, a je srečanje pritegnilo ogromno pozornosti javnosti.

Trump: Mirovni dogovor najboljši način za končanje vojne v Ukrajini

Po petkovem srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in telefonskem pogovoru z več voditelji članic Nata je ameriški predsednik Donald Trump danes sporočil, da so se vsi strinjali, da je najboljši način za konec vojne med Rusijo in Ukrajino sklenitev mirovnega dogovora.  Kot je Trump zapisal v objavi na Truth Social, bi mirovni dogovor končal vojno, medtem ko dogovori o prekinitvi ognja pogosto ne zdržijo. Zapisal je tudi, da je imel na Aljaski, kjer se je sestal s Putinom, dober in zelo uspešen dan.

Ob tem je potrdil, da se bo v ponedeljek v Washingtonu srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. »Če bo vse potekalo po načrtih, bomo nato organizirali srečanje s predsednikom Putinom,« je še zapisal in dodal, da bi to lahko rešilo milijone življenj.

Ena podrobnost je mnogim padla v oči – Trumpova hoja. Devetinsedemdesetletni predsednik je namreč vznemiril ameriško javnost, saj se je, kot so ocenili, »mučil hoditi«.

Trump je dvignil obrvi, ko je izstopil iz letala na Aljaski, počasi stopil po stopnicah, nato pa je delovalo, kot da se opoteka po rdeči preprogi, ki je bila razgrnjena na pisti.

Ni mogel hoditi naravnost

Uporabniki družbenih omrežij so pohiteli na X in izrazili svojo zaskrbljenost glede Trumpovega zdravja, medtem ko je šel pozdravit Putina. To se je zgodilo po tem, ko je Joe Rogan predstavil novo teorijo zarote o poskusu atentata na Trumpa leta 2024.

Eden od uporabnikov je zapisal: »Trump ne more niti naravnost hoditi.« Drugi je komentiral: »Trump je videti pijan … ne more hoditi naravnost. Vijuga sem in tja.« Tretji je pripomnil: »Trump je skoraj padel s preproge. Ne more hoditi naravnost.«

Četrti pa je vprašal: »Kaj je, za vraga, narobe s Trumpovo hojo? Ko je srečal Putina na Aljaski, ni mogel hoditi po rdeči preprogi, ampak se je opotekal kot pijanec. Naslednja postaja: dom za ostarele!«

Donald Trump je letos od zdravnikov Bele hiše prejel diagnozo »kronična venska insuficienca«. To stanje lahko povzroči simptome, kot so težave s kožo, otekanje in boleči sklepi, kar lahko vpliva na gibljivost.

Prejšnji mesec je zdravnik pojasnil, da je Trump opazil določene simptome. »V zadnjih tednih je predsednik Trump opazil rahlo otekanje goleni. V skladu z rutinsko zdravstveno oskrbo in iz previdnosti je to skrb temeljito ocenila medicinska enota Bele hiše,« je povedal zdravnik in dodal: »Predsednik je bil podvržen celovitemu pregledu, ki je vključeval diagnostične vaskularne preiskave. Opravljen je bil obojestranski doplerski ultrazvok ven spodnjih okončin, pri katerem je bila ugotovljena kronična venska insuficienca.«

Zdravnik je poudaril, da gre za benigno in pogosto stanje, predvsem pri ljudeh, starejših od 70 let.

Do konkretnega dogovora ni prišlo

Spomnimo, med srečanjem Putina in Trumpa na Aljaski ni prišlo do konkretnega dogovora o prenehanju vojne v Ukrajini. Trumpov cilj je bil pogajati se o sporazumu, ki bi Rusiji in Ukrajini omogočil napredek, po možnosti premirje.

Vendar ukrajinski predsednik Zelenski na vrh ni bil povabljen. Dejal je, da »računa na Ameriko«, da bo pozvala k prekinitvi nasilja, a da »ni znakov«, da bi Rusija želela ustaviti vojno, poroča Mondo.

Donald Trump Vladimir Putin Ukrajina Rusija ZDA zdravje Volodimir Zelenski vojna v Ukrajini Aljaska

