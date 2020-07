Čehi in Slovaki se v trumah valijo na Hrvaško

V Ljubljani se ne ustavlja več

Epidemiološka situacija Hrvaške se sicer zaostruje, zaradi česar našo južno sosedo več evropskih držav umika s svojega seznama varnih držav, a povečana nevarnost okužbe s korono očitno ne plaši Čehov in Slovakov, saj so železniško povezavo Prage z Reko, ki v letošnjem poletju prvič obratuje, ustavi pa se tudi v Brnu in Bratislavi, pograbili z obema rokama. »Vsak dan prodamo od 500 do 1000 vozovnic, ljudje jih kupujejo brez strahu. Sproščeni so, saj vidijo, da so razmere v Istri in Kvarnerju dobre in da nimajo na svojem oddihu na Jadranu nikakršnih težav,« je navdušen predstavnik češkega podjetja RegioJet, katerega rumeni vlaki so postali že skoraj zaščitni znak letošnje hrvaške turistične sezone, saj povpraševanje po vozovnicah kljub nenehno spreminjajoči se epidemiološki situaciji ni upadlo.Prva skupina predvsem čeških turistov je na Reko z novo turistično železniško progo prispela 1. julija. Tedaj so pri RegioJetu v le dveh dneh prodali okoli 9000 vozovnic, njihov vlak pa je še vozil tudi skozi našo prestolnico in v Ljubljani pobiral turiste, željne oddiha kje na hrvaški obali. A čeprav se vlak, ki je v prvih tednih vozil trikrat na teden, v Ljubljani kmalu ni več ustavljal, saj je Slovenija Hrvaško premestila z zelenega na oranžni seznam, to nikakor ni vplivala na prodajo. Nasprotno, zaradi velikanskega zanimanja, ki ga niti pri češkem podjetju niso pričakovali, saj so njihovi vlaki redno polni, so v sodelovanju s češko turistično agencijo začeli ponujati še paketne aranžmaje za podaljšane konce tedna, ki poleg vozovnice vsebujejo dva polpenziona v hotelu na Hrvaškem.V le slabem mesecu so rumeni češki vlaki na dopust popeljali že okoli 20.000 turistov, večinoma Čehov, z okoli 10 odstotki sledijo Slovaki, vozovnic pa naj bi prodali že okoli 60.000. Če so na začetku vozili trikrat na teden, so že pred več kot enim tednom začeli voziti vsak dan, kakršen bo urnik do konca avgusta, septembra pa se bodo vrnili na tri proge na teden. Čeprav pri RegioJetu sprva niso vedeli, kakšen odziv lahko pričakujejo, so že zdaj tako navdušeni, da so prepričani, da bo turistična proga med Češko in Hrvaško postala poletna stalnica.