Čehi in Slovaki razglasili izredne razmere

Na Češkem in Slovaškem, kjer število novih okužb s koronavirusom strmo narašča, bodo v boju proti pandemiji covida 19 v sredo razglasili izredne razmere, sta v ponedeljek sporočila češki in slovaški premier, Andrej Babiš in Igor Matovič, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Babiš pričakuje, da bo odločitev vlada sprejela v sredo na izredni seji. Podrobnosti o omejitvah, ki jih bo v prizadevanjih za zajezitev širjenja koronavirusa sprejela vlada, ni razkril.



Češka, ki ima 10,7 milijona prebivalcev, je v zadnjih dneh zabeležila rekordno rast okužb z novim koronavirusom. Do zdaj se je okužilo 65.313 ljudi, zaradi covida 19 je umrlo 615 bolnikov.



Na Slovaškem se je zaradi naraščanja števila novih okužb s koronavirusom v ponedeljek skupina za krizno upravljanje odločila, da v državi ponovno razglasi izredno stanje, je v ponedeljek zvečer v Bratislavi sporočil glavni slovaški epidemiolog Jan Mikas.



Slovaški premier Igor Matovič je po sestanku te skupine dejal, da so razmere v državi »izredno resne« in zahtevajo »zelo drzne odločitve«. Slovaška vlada naj bi ukrep potrdila v sredo, to pa bo drugič, da bo v boju proti pandemiji razglasila izredno stanje.



V skladu z novimi omejitvami, ki bodo začele veljati v četrtek, naj bi na Slovaškem s četrtkom prepovedali vse športne in kulturne dogodke ter bogoslužje. Poroke in pogrebi bodo dovoljeni samo, če bodo udeleženci predložili negativni izvid testa na okužbo s koronavirusom, poroča AFP.



Restavracije, bari in kavarne se bodo morali zapreti ob 22. uri, vsi, ki niso člani istega gospodinjstva, pa bodo morali zunaj nositi maske, če ne bodo mogli zagotoviti dvometrske medsebojne razdalje. Na Slovaškem so maske sicer že zdaj obvezne v vseh zaprtih javnih prostorih.



Na Slovaškem, ki ima 5,4 milijona prebivalcev, so do zdaj potrdili 9.343 okužb s koronavirusom, zaradi koronavirusne bolezni 19 je umrlo 44 ljudi.