Cedevita Olimpija žaluje: predsedniku kluba umrla žena Maja

V 61. letu starosti je umrla Maja Tedeschi, priznana hrvaška arhitektka in žena enega najbogatejših Hrvatov ter najuspešnejših hrvaških podjetnikov. Maja Tedeschi je bila v regiji znana po svojih izjemnih dosežkih na področju arhitekture, med njenimi najbolj opaznimi projekti so hiša Sabljić/Kugli v Zagrebu, prostori radia Yammat, Briig boutique hotel v Splitu in vila Elam na Šolti.

Z možem Emilom imata dva otroka. FOTO: Matija Habljak/pixsell

Maja je z Damirjem Rakom oblikovala tudi Briig boutique hotel v Splitu, za katerega je prejela mednarodno nagrado Big SEE Architecture Award 2020. Hotel je bil nagrajen kot najboljši arhitekturni dosežek v kategoriji javnih zgradb. Poleg tega je osvojila prvo nagrado na javnem natečaju za rekonstrukcijo hotela Bellevue v Nacionalnem parku Plitvička jezera.

V zakonu z Emilom Tedeschijem, predsednikom ljubljanskega košarkarskega kluba Cedevita Olimpija, sta se ji rodila dva otroka.