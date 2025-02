Če želite v hotel s petimi zvezdicami, jih boste v tem mestu našli največ

Se sprašujete, kam potovati, če prisegate na hotele s petimi zvezdicami? Popotniški strokovnjaki vam odgovarjajo: v Macao. To kitajsko mesto, ki ga imenujejo tudi azijski Las Vegas, je bilo že tretje leto zapovrstjo razglašeno za svetovno prestolnico petzvezdičnih hotelov. Naziv so jim podelili pri Forbes Travel Guide 2025 Star Rating Awards.

Sodelovali so hoteli iz 90 držav.

V Macau, znanem po cvetoči industriji iger na srečo, je trenutno kar 24 hotelov s petimi zvezdicami, med njimi hotel Studio City Macau v znamenitem stolpu Epic in Raffles v hotelskem kompleksu Galaxy. Prvi ima na turističnem spletnem portalu Booking skupno oceno 8,8 (od 10), gostje pa hvalijo tako prijaznost osebja kot udobje in čistočo. V marmorju in zlatu lesketajoči se Raffles se na svoji spletni strani pohvali z izbrano notranjo opremo, ki, kot pravijo v hotelu, oponaša slog bogatega italijanskega renesančnega trgovca in popotnika. Kljub razkošju in udobju lahko v prvem februarja prespite že za okoli 400, v drugem pa za okoli 760 evrov na noč.

Bleščeči Raffles Foto: Raffles Galaxy Macao

V ocenjevanju, ki ga vsako leto izvajajo v okviru podelitve nagrad, je tokrat sodelovalo več kot 2100 hotelov v 90 državah, med njimi 336 hotelov s petimi zvezdicami, 645 hotelov s štirimi zvezdicami in 567 hotelov, ki so jih priporočili uporabniki.

Ocene podeljujejo na podlagi izkušenj ocenjevalcev, ki se pri recepciji predstavljajo kot običajni gostje. Največ, 70 odstotkov ocene, zavzemajo izjemne storitve, med katere se lahko šteje tudi prijazen vratar, ki gostu pomaga odkriti med domačini priljubljeno kavarno.

Notranjost je opemljena po navdihu renesanse. Foto: Raffles Galaxy Macao

Na letošnjem seznamu se je pojavilo nekaj hotelov na lokacijah, ki se prejšnja leta niso uvrščale na lestvico. Med najboljše od najboljših so se tako po novem uvrščali še hoteli v Romuniji, Grčiji, Španiji, Maroku, Avstriji in Črni gori.