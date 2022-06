»Če želite izvedeti, kaj se zares dogaja v Ukrajini, pazljivo preberite Putinovo izjavo«

Svetovno znani slovenski filozof Slavoj Žižek je za britanski časnik Guardian podal svoje vidneje dogodkov v Ukrajini. Kot je zapisal, pacifizem ni ni pravi odgovor na vojno proti Putinu.

Kot je poudaril, Evropa vztraja v utopiji o miru na svetu in ob tem ignorira brutalne posledice, ki se dogajajo na njenem ozemlju. »Čas je za streznitev«, je zapisal.

Slavoj Žižek FOTO: Jože Suhadolnik

Sanj o hitri ukrajinski, prav tako o hitri ruski zmagi, je konec. Rusija počasi napreduje, njen cilj pa je jasen. »Ni nam treba več brati med vrsticami, ko se Putin primerja s,« piše Žižek, ob čemer se nanaša na Putinove izjave, da je nekdanji ruski car bil v vojni s Švedsko, ker so mu nekaj odzvali. Da ni želel nekaj osvojiti, temveč zgolj pridobiti nazaj. Tako kot zdaj počne tudi zdajšnji ruski voditelj.

Žižek pravi, da je treba pazljivo prebrati tudi Putinove izjave o tem, kako opravičuje ta cilj »vrnitve«, in sicer, da je treba pri vzpostavitvi prevlade najprej zagotoviti suverenost nekega območja. »Ali je država suverena ali pa je kolonija.« Po Žižkovem mnenju Putin vidi dve kategoriji države: suvereno in zavzeto. Ukrajina je po njegovem mnenju slednja, pri čemer ima Putin širše ambicije kot le teritorialna zasedba ozemlja. Njegove ambicije bi morali brezpogojno zatreti , saj današnjemu globalnemu svetu grozijo skupne katastrofe, ne glede na to, ali gre za suvereno državo ali ne. Denimo globalno segrevanje.

Zakaj je Švedska tako razjezila Rusijo?

Tega Rusija kajpak enostavno ignorira. »Zakaj ga je tako razjezila napoved Švedske v Nato? Z globalnim segrevanjem je na pladnju vprašanje dostopa skoti Arktični ocean (zato je tudi Trump želel odkupiti Grenlandijo od Danske).« Ob krepitvi sil kot so Kitajska, Japonska in Južna Korejo, bi lahko v prihodnosti največ transporta potekalo po severni poti, prek Rusije in Skandinavije. »Rusija ima strateški načrt, kako ji bo globalno segrevanje prineslo dobiček. Lahko bi nadzorovala glavne transportne poti, hkrati razvila Sibirijo in nadzorovala Ukrajino. Na ta način bi Rusija nadzorovala toliko proizvodnje hrane, da je ne bi mogli več izsiljevati.«

Žižek se sicer strinja, da Ukrajina vojne proti Rusiji ne more dobiti, poudarja pa velik pomen njenega trdega odpora. Ukrajini bi za to morali nameniti vsaj bolj polno podporo, prav tako bi potrebovali močnejši Nato - ne le podaljšano roko ameriške politike. Kompromis med Rusijo in ZDA bo šel na evropske stroške.

