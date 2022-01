Če za korono zbolite na Japonskem, vam država pošlje paket: ne boste verjeli, kaj je v njem (FOTO)

»Japonska vlada ljudem, ki so doma v karanteni, pošlje brezplačen paket! Razstavljena hrana je za eno osebo (mene) v Tokiu,« piše ob fotografiji, ki jo je na portalu reddit objavil uporabnik FriedCheeseCurdz.

»Izkazalo se je, da sem pozitiven na koronavirus. Vsako jutro me pokličejo in sprašujejo, kako se počutim tisti dan, kakšni so temperatura, simptomi in raven kisika. Vprašali so me tudi, ali želim ostati v hotelu, kar sem zavrnil, ker živim sam. Potem so me vprašali, ali želim, da mi na dom pošljejo hrano, s čimer sem se strinjal (bilo je brezplačno). Nisem pa pričakoval takšnega paketa, niti ne vem, ali je identičen temu, kar so dobili drugi, ki so se testirali v Tokiu in bili pozitivni,« je dodal. Uporabnik je še pojasnil, da paket vključuje večinoma instant obroke, kot so japonski kari, udon, soba rezanci in neke vrste japonski gumbo (ameriška enolončnica), skupaj z osnovnimi potrebščinami, kot so kava, navadna voda in voda z elektroliti, pakirano sadje, fižol, juha v vrečki, instant riž in čips.

Paket dobrot. FOTO: Reddit, zaslonski posnetek

Mnogi ljudje so izrazili navdušenje nad paketom, drugi so se vključili v pogovor, da bi spregovorili o primerjavi z drugimi državami. »To je podobno kot na Novi Zelandiji, čeprav tam dobiš manj hrane, a več medicinskega materiala, kot so na primer merilniki kisika. Ljudje imajo tudi možnost karantene v državni instituciji. In vsak po telefonu poroča o svojem stanju,« je zapisal neki uporabnik. Drugi je dodal: »Moja družina v ZDA je bila pozitivna in niso dobili ničesar. Niti informacij, kaj storiti.« Tretji je pojasnil: »Na Nizozemskem tega ne dobiš. Tukaj moraš prositi svojo družino ali sosede, da ti priskrbijo živila. Ali pa jih naročiš (supermarketi dostavljajo).«

Po podatkih spletne strani tokijske metropolitanske vlade je količina dostavljene hrane tri škatle na osebo. »Da bi preprečili izhod med obdobjem zdravljenja, bo mestna vlada tistim, ki bodo želeli, dostavila živila (za približno en teden),« piše na spletni strani.