Če ste preboleli korono, to takoj vrzite stran: skriva se v vaši kopalnici

Različica omikron se hitro širi in ni presenetljivo, da je vsaka druga oseba okužena z virusom. Še bolj skrb vzbujajoče je, da so nekateri ljudje pozitivni že drugič ali tretjič. In čeprav se morda zdi, da vemo o tej virusni okužbi vse, kar se vedeti da, se za njo skriva še veliko nepojasnjenih stvari.

Ali ste vedeli, da bi morali takoj po preboleli koroni zavreči svojo zobno ščetko? Ta bi lahko ogrozila vse, ki z vami uporabljajo kopalnico. Dr. Anjana Satyajit, vodja stomatologije v bolnišnici Artemis v indijskem mestu Gurugram, pojasnuje: »Virus lahko na plastičnih površinah preživi dalj časa, zato morate zobno ščetko takoj zavreči. Pred ponovno okužbo ne boste zaščitili le sebe, ampak boste zaščitili tudi druge družinske člane, ki uporabljajo isto kopalnico. Prav tako zavrzite strgalo za jezik, da preprečite ponovno okužbo.«

Kako koronavirus vpliva na zdravje naše ustne votline?

Vemo, da covid 19 oslabi imunski sistem, posledično je lahko prizadeto tudi zdravje vaše ustne votline, saj lahko povzroči razjede dlesni in suha usta. »Težave z dlesnimi se lahko povečajo zaradi oslabljenega imunskega odziva in pomanjkanja ustrezne ustne higiene pri bolnikih, ki so preveč bolni, da bi vzdrževali rutino ustne higiene. Suha usta bodo dodatno povečala rast bakterij in ustne razjede,« pojasnjuje Satyajitova.

Kako zagotoviti ustrezno ustno higieno med in po covidu?