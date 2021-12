Če se cepijo proti covidu, dobijo 500 evrov vreden bon

V Sloveniji smo gospodarstvo, predvsem turizem, med epidemijo reševali z vavčerji. Podoben sistem s turističnimi vavčerji bi zdaj vpeljali tudi na Slovaškem, le da bodo s 500 evrov vrednimi vavčerji nagradili cepljene proti covidu 19, poroča Bloomberg. Do bona bodo lahko prišli tisti, ki so dopolnili 60 let in so prejeli vse potrebne odmerke, tudi tretjega, osvežitvenega. Vavčerje bo, če jim bo uspelo predlog spraviti skozi parlamentarno proceduro, mogoče unovčiti v hotelih, restavracijah, frizerskih salonih, fitnesih in v kulturnih ustanovah. Vavčerji naj bi državo stali pol milijarde evrov.

Petmilijonska Slovaška je zaradi razširjenosti koronavirusa omejila javno življenje.