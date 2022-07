Pospešena inflacija in znatna upočasnitev gospodarske aktivnosti v ZDA in na Kitajskem sta še dodatno znižali napoved Mednarodnega denarnega sklada (IMF) glede gospodarske rasti za letošnje in prihodnje leto. Obenem je sklad v najnovejšem poročilu o svetovnih gospodarskih obetih opozoril, da bi se stanje lahko še poslabšalo in vodilo v recesijo.

»Obeti so se od aprila močno poslabšali. Svet bi se kmalu lahko znašel na robu svetovne recesije, le dve leti po zadnji,« meni glavni ekonomist pri IMF Pierre-Olivier Gourinchas, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Dodatno znižali napovedi svetovne gospodarske rasti

V najnovejšem poročilu o svetovnih gospodarskih obetih je tako IMF še znižal napoved letošnje svetovne gospodarske rasti na 3,2 odstotka, potem ko jo je že aprila oklestil s 4,4 odstotka na 3,6 odstotka.

Lanskemu začasnemu okrevanju gospodarstva po pandemiji covida-19 so v letošnjem letu sledili novi zelo negativni dogodki, zato so se začela povečevati tveganja, opozarja poročilo.

Vojna v Ukrajini, covidna zaprtja na Kitajskem

Številni pretresi so še dodatno prizadeli zaradi pandemije že tako načeto svetovno gospodarstvo, med njimi IMF v poročilu izpostavlja vojno v Ukrajini, ki je povzročila svetovni skok cen hrane in energije, zaradi česar so centralne banke močno zvišale obrestne mere.

Covidna zaprtja na Kitajskem in nepremičninska kriza sta zavrli gospodarsko dejavnost na Kitajskem, medtem ko agresivno dviganje obrestnih mer s strani ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) upočasnjuje rast ameriškega gospodarstva.

IMF je ob tem izpostavil, da obeti niso dobri in če se bodo temne napovedi uresničile, bo svetovno gospodarstvo doživelo enega največjih zlomov v zadnjih 50 letih.

Ne samo recesija, grozi tudi lakota

Velike skrbi povzročajo posledice vojne v Ukrajini in potencialna prekinitev dobave ruskega plina v Evropo kot tudi vse višje cene hrane in njeno pomanjkanje, kar bi lahko vodilo v lakoto.

Skupek vseh pretresov bi lahko povzročil recesijo, ki bi jo spremljala pospešena inflacija (stagflacija), piše v poročilu.

Posledično bo svetovna gospodarska rast prihodnje leto dosegla 2,0 odstotka. Od leta 1970 je bila po navedbah sklada svetovna gospodarska rast počasnejša le petkrat.