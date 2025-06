Če pride do jedrskega napada ... Kaj morate storiti in kaj absolutno ni priporočljivo

Konflikt med Iranom in Izraelom je vstopil v nevarno in nepredvidljivo fazo, potem ko so Združene države izvedle zračne napade na iranske jedrske objekte.

Sledile so grožnje iz Teherana, izjave iz Tel Aviva in dodatna sporočila iz Washingtona, kar je vse spodbudilo strahove, da bi regija lahko postala prizorišče širše vojne z možnostjo jedrskega spopada.

Izrael z napadi na jedrske objekte in zapor v Teheranu Izrael je v nizu novih napadov na Iran danes med drugim ciljal podzemni jedrski objekt Fordo, ki so ga pred tem v nedeljo napadle ZDA, zloglasni zapor Evin in sedež paravojaške milice Basidž v prestolnici Teheran. Izraelski obrambni minister Israel Kac je napade z vidika silovitosti opisal kot brez primere.

V kontekstu takšne globalne nestabilnosti se postavlja zelo specifično vprašanje, kaj če pride do jedrskega napada in kako se nanj pripraviti.

Faze jedrskega napada

1. Blisk in vročinski val – detonacija povzroči izjemno močan blisk in ekstremno vročino, ki lahko povzroči hude opekline kilometre od epicentra, ne glede na to, ali je tarča vojaška ali civilna.

2. Eksplozivni šok – po nekaj sekundah prispe uničujoč udarni val, ki lahko poruši stavbe, razbije okna in povzroči hude poškodbe.

3. Elektromagnetni impulz (EMP) – takoj onemogoči električna omrežja, komunikacije in digitalne naprave, zaradi česar območja ostanejo brez signala, elektrike in interneta.

Kaj storiti, če pride do napada? Ne glejte v blisk, pokrijte si obraz, lezite na tla, zaščitite si oči in vrat. Poiščite zavetje v 15 minutah. Zavetje poiščite v zaprtih prostorih, po možnosti pod zemljo in v opečnati ali betonski stavbi. Če to ni mogoče, poskusite ostati na sredini stavbe, stran od oken, vrat in zunanjih sten. Zaprite vse odprtine, izklopite prezračevanje. Dekontaminirajte se, če ste bili zunaj. Slecite vrhnja oblačila (to bo odstranilo do 90 % kontaminacije). Če je mogoče, se stuširajte z mlačno vodo in blagim milom. Umijte si obraz, ušesa in nos. Če nimate vode, uporabite čisto, mokro krpo. Jejte in pijte samo iz pakirane hrane in uporabljajte predmete, ki so bili v stavbi. Ne uživajte hrane ali tekočin, ki so bile nepokrite ali na prostem, saj so verjetno kontaminirani. Ne hodite ven, dokler uradni organi ne potrdijo, da je zunaj varno.

4. Radioaktivni padec – največje tveganje nastane po eksploziji, radioaktivni delci lahko onesnažijo zrak, zemljo in vodo, veter pa jih lahko odnese na stotine kilometrov stran.

5. Humanitarne posledice – bolnišnice bi bile preobremenjene, infrastruktura poškodovana, distribucija pomoči in evakuacija pa otežena zaradi panike in logističnega zloma.

Kako se pripraviti?

Preverite, kje se nahaja najbližje zavetje, klet ali notranji prostor brez oken. Zaprite in zatesnite okna, vrata, prezračevanje in dimnike. Zagotovite vodoodporni trak in plastične ponjave.

Dobro je, da si zagotovite vodo in hrano za 14 dni (2 litra vode na dan na osebo, konzervirano hrano, energijske ploščice), radio na baterije, svetilke in baterije, jodove tablete (za zaščito ščitnice, na voljo v lekarnah), komplet prve pomoči, zdravila za kronične bolezni, maske N95, rokavice, razkužilo, osebne dokumente in gotovino.

