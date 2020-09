Če niso korakali, so šli pred puške

Taboriščniki so v času nacističnega režima morali delati tudi za predhodnike Continentala.

Nemški proizvajalec pnevmatik Continental se s svojo zgodovino, predvsem v letih od 1933 do 1945, nikoli ne bo mogel zelo ponašati. Takrat je namreč na veliko sodeloval z nacističnim režimom, ki ga je vodil, saj je bil največji proizvajalec gumijastih materialov, dobavitelj gum in avtomobilskih delov kot tudi gumijastih podplatov za vojaške čevlje. »Continental je bil pomemben del Hitlerjevega vojnega stroja,« je povedal izvršni direktor podjetjaob raziskovanju zgodovine podjetja, ki ga je v imenu podjetja vodil zgodovinarV omenjenem obdobju so nacističnemu režimu dobavljali ključne dele potrošniškega blaga in tudi orožja, seveda s pomočjo delavcev, ki so bili v delo povsem prisiljeni. Pa naj je šlo za delovno silo na okupiranih območjih v Belgiji, za francoske in ruske vojne ujetnike ali za zapornike iz koncentracijskih taborišč. Ti so morali proizvajati plinske maske in tudi testirati proizvode, narejene iz gume, kot so denimo podplati vojaških čevljev. Taboriščnike so silili h korakanju od 30 do 40 kilometrov po dvorišču ob zvokih nemške koračnice.Tiste, ki niso več zmogli, so ustrelili. Približno 10.000 prisilnih delavcev je trpelo v »ponižujočih delovnih in življenjskih razmerah«, »izkoriščenih in zlorabljenih do izčrpanosti ali smrti«, so v izjavi za javnost zapisali v Continentalu. Vsega pa se je dobro zavedalo tudi vodstvo podjetja. Pa ne samo to. Zaradi sodelovanja z nacisti je seveda podjetje na koncu imelo zelo velike finančne koristi. V Continentalu danes pravijo, da bodo vsa zgodovinska dejstva vključili v program usposabljanja in poklicnega razvoja. Za znanstvene raziskave pa bodo odprli tudi svoje arhive.