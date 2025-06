Če dopustujete na Hrvaškem, vam vodilni meteorolog sporoča le eno stvar

Po močnem neurju z več poškodovanimi, ki je včeraj prizadelo Hrvaško, zlasti istrsko regijo, je za Novo TV spregovoril generalni direktor Hrvaške meteorološke agencije Ivano Guttler. Guttler je pojasnil, zakaj prihaja do nenadnih vremenskih sprememb in ali bodo postale pogostejše.

Spremljajte radarje

»To je čas, ko se na Hrvaškem in v tem delu Evrope običajno pojavljajo takšne nevihte. Posnetki materialne škode so precej hudi, a na srečo ni bilo hujših ali resnejših poškodb,« je dejal Guttler in dodal, da je za območje Istre in sosednje regije izdan rumeni alarm, ki vključuje tudi opozorilo za dejavnosti na prostem. Poudaril je, da je eden od vzrokov za takšne nenadne spremembe ta, da smo v delu leta, ko nastajajo celice in supercelice, ki prinašajo močan veter, velike količine padavin, včasih pa tudi točo in nevihte.