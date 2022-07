Če dopustujete na Hrvaškem, pozor: gorijo alarmi

Na vrhuncu vročinskega vala bodo v večjem delu Hrvaške najvišje dnevne temperature predvidoma med 35 in 40 stopinjami Celzija, izključene pa niso niti možnosti višjih vrednosti. Po napovedih državnega hidrometeorološkega zavoda bo vročinski val v četrtek zajel Reko in osrednjo Hrvaško, konec tedna pa se bo razširil še na dalmatinska mesta.

Državni hidrometeorološki zavod je v sredo izdal opozorilo zaradi novega vročinskega vala, ki se po vsej državi obeta konec tedna, ko bodo dnevne temperature ponekod lahko presegle 40 stopinj Celzija. V četrtek, petek in soboto obstaja velika ali zelo velika nevarnost vročinskih valov, ki lahko škodijo zdravju, poroča 24sata.

Najhuje je napovedano za soboto, ko bodo skoraj vsa večja mesta v osrednji in južni Hrvaški izpostavljena tveganju zaradi vročinskega vala. Nedelja bo prinesla olajšanje v osrednji Hrvaški – Osijeku, Zagrebu, Karlovcu in Gospiću, ki jim ekstremno visoke temperature ne grozijo več. Vročinski val pa se bo nadaljeval na Reki, v Splitu in Dubrovniku.