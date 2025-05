Če boste na družabnih omrežjih pljuvali po Trumpu, lahko da vas ne bodo spustili v ZDA

Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je ustavila postopke za izdajo vizumov tujim študentom, ki se želijo izobraževati v ZDA, poroča portal Politico, ki se sklicuje na navodilo državnega sekretarja Marca Rubia diplomatsko-konzularnim predstavništvom po svetu.

Pogovori s študenti v tujini pred pridobitvijo vize so za zdaj ustavljeni, ker vlada pripravlja nove postopke, med njimi obvezno preverjanje objav na družbenih omrežjih tistih, ki želijo vizum. O preverjanju objav pred vstopom v ZDA na letališčih so doslej ameriški mediji že poročali in odmevalo je nekaj primerov, ko so zaradi tega potnikom zavrnili vstop v ZDA.

Kaj natančno Trumpovo vlado zanima, še ni uradno opredeljeno, vendar pa so mediji poročali, da kritične objave o trenutnem predsedniku ZDA in njegovih politikah niso priporočljive.

Trump trenutno vodi boj proti univerzi Harvard, ki se noče ukloniti njegovim zahtevam o odpravljanju politik vključevanja, o novih politikah zaposlovanja in vpisa študentov ter ukrepov proti antisemitizmu. Ameriški predsednik podobno pritiska tudi na druge univerze.

Trump je Harvardu že zamrznil več milijard dolarjev proračunskih sredstev in ji onemogočil vpis tujih študentov, zaradi česar je Harvard vložil tožbo. Sedaj pa namerava tudi povsem ukiniti vse pogodbe, ki jih ima univerza z vlado.