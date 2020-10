Če bo treba, bodo Trumpa iz Bele hiše odstranili varnostniki

Trump označil Faucija za idiota

Naslednje soočenje Donalda Trumpa in Joeja Bidna bo v četrtek v Nashvillu.

Ameriška obveščevalna služba je menda že pripravila načrt, kako bov primeru, da bo izgubil na prihajajočih predsedniških volitvah, »odstranila« iz Bele hiše. Zdajšnji ameriški predsednik je namreč namignil, da v primeru zmage tekmecane bo priznal volitev.Nekdanji vodja komunikacij v Beli hiši, ki je pred časom zapustil Trumpa in se preselil v Bidnov štab, je ob tem razkril, da imajo varnostne sile že pripravljen tajni načrt, kako bodo poskrbele za njegov umik. Za nekatere ameriške medije ni skoparil s kritikami na račun nekdanjega šefa in dejal, da gre za »najbolj osovraženega človeka zahodne civilizacije«. In tudi, da mu bodo v primeru poraza hrbet obrnile vse pristojne institucije.Še en nekdanji Trumpov uslužbenecpa je razkril, da namerava Trump v primeru poraza znova kandidirati na volitvah leta 2024. »To zagotovo še ni konec Donalda Trumpa,« je dejal Bannon, ki tudi meni, da je dejansko predsedniška tekma bolj tesna, kot kažejo izidi.Sicer pa v ZDA te dni odmeva še ena Trumpova izjava. Direktorja nacionalnega inštituta za zdravjeje namreč označil za enega od idiotov, ki jih ljudje, naveličani koronavirusa, ne morejo več poslušati.Trump je govoril po telefonu s svojimi sodelavci v predsedniški kampanji, pogovor pa so lahko poslušali tudi predstavniki medijev.Trumpa je pogrel pogovor Faucija za televizijo CBS, ki je bil objavljen v nedeljo zvečer. Fauci se je na televiziji držal za glavo, ko je govoril, da ni niti najmanj presenečen, da se je Trump okužil s koronavirusom glede na njegov odnos do pandemije.Trump ne upošteva pravil socialne distance in še vedno zavrača maske, čeprav je med boleznijo zagotovil, da mu je zdaj jasno, za kaj v pandemiji covida 19 gre.