Joško Broz: Če bi poslušal ljudi okrog sebe, bi Tito živel še vsaj pet let

Čeprav je splošno znano dejstvo, da je Josip Broz Tito, predsednik Socialistične federativne republike Jugoslavije, umrl 4. maja, ko je s solzami v očeh to obelodanil tudi voditelj TV Dnevnika na srbski televiziji, pa se že nekaj časa šušlja, da naj bi Tito umrl veliko prej, natančneje 19. februarja.

To je odločno zanikal Titov vnuk Joška Broz, eden redkih, ki je bil v zadnjih trenutkih ob Titu. Joška je prav tako razkril, da bi lahko njegov ded živel bistveno dlje, če ne bi zavrnil posega, ki so mu ga predlagali zdravniki.

V tednih pred smrtjo se je Titovo stanje namreč močno poslabšalo, nogo mu je razjedala gangrena, zato so ga strokovnjaki, njegovi bližnji in celo Titov šef kabineta Berislav Badurina poskušali prepričati o amputaciji noge, kar pa je eden najbolj poznanih svetovnih voditeljev vseh časov vztrajno zavračal.

»Gospod Tito, tudi ameriški predsednik Dwight Eisenhower je vladal brez noge,« je Titu po besedah Joška dejal Badurina, na kar je njegov šef odgovoril: »Na ta svet sem prišel z dvema nogama in z dvema nogama bom tudi odšel.«

Ko si je premislil, je bilo že prepozno

Zaradi zavračanja operacije so se Titove zdravstvene težave hitro slabšale, ko je le spoznal, da drugače ne bo šlo, se z izgubo noge sprijaznil in na amputacijo pristal, pa je bilo že prepozno. Gangrena se je takrat še razširila na njegove ledvice, kar je povzročilo sepso, posledično je bil Josip Broz v umetni komi ter priklopljen na aparate, ki so ga ohranjali pri življenju. Opomogel si ni nikoli, aparate so 4. maja 1980 izklopili. Je pa Joška Broz prepričan, da bi njegov ded živel še najmanj pet let, če bi le pravočasno pristal na amputacijo.

O zadnjih dneh Titovega življenja so se medtem pojavile različne govorice, tako naj bi po pričanju nekaterih k sebi klical duhovnike, govoril v tujih jezikih in pel kitajske ter japonske pesmi. Joška je vse te trditve zavrnil in dodal, da je Tito večino časa preživel v komi in ni spregovoril niti besede.