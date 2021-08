Brutalna vročina: namerili 51 stopinj Celzija

Deli Evrope se zadnje dni kuhajo v peklenski vročini. V mestecu na jugu Italije so prejšnjo sredo izmerili najvišjo temperaturo, kadarkoli izmerjeno na evropskih tleh. V Floridiji se je živo srebro na mestnem termometru povzpelo do 51 stopinj Celzija, poroča New York Times.S tem se je to sicilijansko mestece, poznano med gastronomi po polžjih specialitetah, zapisalo v knjigo rekordov, saj je bila doslej najvišja temperatura v Evropi izmerjena v Atenah leta 10. julija 1977, ko je bilo 48 stopinj Celzija. Neuradni evropski vročinski rekord znaša kar 50 stopinj Celzija. Tako vroče naj bi bilo 4. avgusta 1881 v Sevilli.Prejšnji teden so italijanski meteorologi potrdili, da so v Floridiji namerili 48,8 stopinj Celzija, termometer nad lokalno lekarno pa je pokazal neuradno temperaturo 51 stopinj Celzija. »Premagali smo Atene,« je ob tem dejal 24-letni županin dodal, da je Floridia sedaj središče sveta, kar se tiče klime.V peklenski vročini je bilo mestece povsem zapuščeno, skupili pa so jo lokalni polži. Ti so se namesto v loncih restavracij skuhali kar v naravi v svojih hišicah, še piše New York Times.V Italiji, podobo kot v Grčiji, pa vročina ni edina težava. Marsikje divjajo gozdni požari, zaradi katerih so morali evakuirati ljudi.