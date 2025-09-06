Brutalna akcija policije pretresla Novi Sad: »Držijo nas kot talce!« (FOTO, VIDEO)

Po protestih v Novem Sadu je bilo pridržanih več oseb, poškodovanih pa 11 policistov. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v petek zvečer, potem ko je policija z uporabo sile razgnala študentski protest, izjavil, da so policisti postali tarča napadov, in da so morali posredovati, poroča Jutarnji list.

Policija v polni opremi za razbijanje demonstracij je s topovskimi udari in solzivcem razgnala zbrane pred kampusom Univerze v Novem Sadu, kjer so se študenti in prebivalci zbrali zaradi, kot pravijo, policijske brutalnosti in poseganja v avtonomijo univerze.

Vučić trdi, da so bili policisti »mirno postavljeni pred Filozofsko fakulteto«, nato pa naj bi jih množica napadla. Posredovanje je sledilo potem, ko se je pred fakulteto zbralo več tisoč ljudi in zahtevalo, da se policija umakne tudi iz prostorov DIF-a, kamor so vstopili že pred dnevi na povabilo dekana.

Ljudje se zbirajo med protestom proti vse večji policijski brutalnosti v Novem Sadu, Srbija, 5. septembra 2025. FOTO: Zorana Jevtic Reuters

»V Novem Sadu so ob prisotnosti poslancev Evropskega parlamenta nekateri poskušali ogroziti stabilnost in varnost Srbije, z maskami na glavah,« je dejal Vučić in evropske poslance označil za »zadnjo drhal«. Poudaril je, da so skušali zavzeti prostore Filozofske fakultete, a jim ni uspelo. Dodal je, da je policija pridržala več ljudi in da pričakuje še več deset aretacij.

Policisti v izrednih razmerah uporabljajo solzivec med spopadi s protivladnimi protestniki. FOTO: Zorana Jevtic Reuters

Policija posredovala, ko so se ljudje že razhajali

Po poročanju hrvaškega portala N1 je policija začela akcijo, ko so se protestniki že začeli mirno razhajati. Pred tem je v središču Novega Sada potekal miren shod, na katerem so nastopili študenti, profesorji, aktivisti in tudi mati enega izmed mladih, ki so umrli ob nedavni nesreči. Opozicija je posredovanje označila za brutalno in nepotrebno uporabo sile proti državljanom in študentom.

Mirni študentski protesti so se sicer v petek zvečer odvili še v približno desetih drugih srbskih mestih, med drugim v Nišu, Kragujevcu in Valjevu.

FOTO: Zorana Jevtic Reuters

FOTO: Djordje Kojadinovic Reuters

»Držijo nas kot talce«

Portal 021.rs poroča, da je rektor Univerze v Novem Sadu malo po polnoči vstopil v poslopje Rektorata v spremstvu policistov, opremljenih za razbijanje demonstracij. Na uradnem profilu študentov v blokadi Fakultete tehničnih znanosti so zapisali, da so bili vsi prisotni prisiljeni sesti v amfiteater, pri čemer so izrazili bojazen, da bi jim policija lahko podtaknila dokaze. Zato so na kraj poklicali odvetnike.

Na enem od objavljenih videoposnetkov, ki jih je delila skupina študentov medicine, je videti pripadnike žandarmerije, kako vstopijo v amfiteater in nasilno odvzamejo telefon študentu Filozofske fakultete, medtem ko je snemal za Instagram. »Žandar je našemu kolegu iztrgal telefon iz rok,« so zapisali študenti.

Kmalu so se pojavile tudi fotografije iz amfiteatra, ob katerih so študenti zapisali, da jih policija »drži kot talce«. Na družbenih omrežjih so dodali še, da je policija poskušala vstopiti tudi na Naravoslovno-matematično fakulteto (PMF), a jih je ustavil dekan z besedami, da niso povabljeni.

Več tisoč ljudi se je zbralo in zahtevalo predčasne volitve. FOTO: Uros Arsic Afp

FOTO: Zorana Jevtic Reuters

Demonstracija je bila še ena v nizu študentskih protestov, ki so potekali po vsej balkanski državi po smrtonosnem zrušenju strehe železniške postaje v Novem Sadu novembra lani. FOTO: Stringer Afp