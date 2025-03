Brutalen posnetek! Likvidirali enega najnevarnejših teroristov na svetu! »Še naprej jih bomo ubijali« (VIDEO)

Ameriška vojska je v petek sporočila, da je v zračnem napadu v Iraku ubila vodjo teroristične skupine Islamska država (ISIS).

Združene države so v sodelovanju z iraškimi oblastmi tako izvedle napad, v katerem so bili ubiti vodja Islamske države Abdulah Maki Musli al-Rifaj, znan kot Abu Kadidža, in še en operativec, je sporočilo Centralno poveljstvo ZDA (CENTCOM).

»Kot emir najvišjega organa odločanja ISIS-a je bil Abu Khadijah odgovoren za operacije, logistiko in načrtovanje ISIS-a po vsem svetu ter upravljal pomemben del financ za globalno organizacijo skupine,« je zapisano v izjavi.

Poveljnik CENTCOM Michael Erik Kurilla je dejal, da je Kadija eden najpomembnejših članov globalne organizacije Islamska država.

»Še naprej bomo ubijali teroriste in uničevali njihove organizacije, ki ogrožajo našo domovino ter ameriške, zavezniške in partnerske uslužbence v regiji in širše,« je dejal Kurilla.

»"Neustrašni bojevniki" Washingtona so ga neutrudno lovili (in ujeli),« je ob tem veselo zapisal ameriški predsednik Donald Trump zapisal na svoji družbeni platformi Truth Social. Ameriška vojska je objavila tudi posnetek operacije.