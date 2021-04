Brutalni policijski napad, ker je kršil policijsko uro?! Kamera vse posnela (VIDEO)

Bosanski mediji so objavili posnetek, ki prikazuje, kako policista pretepata mladeniča, ki naj bi kršil policijsko uro. Vse je posnela nadzorna kamera.S posnetka nadzorne kamere je razvidno, da na stopnišče najprej zakoraka mlajši moški, za njim pa pride policist, ki ga v nekaj sekundah po srečanju močno klofne. Moški se pri tem ne upira, kljub temu pa ga policist z grobim prijemom vrže na tla in ga nato še brcne. Potem se mu pridruži še drug policist, ki proti domnevnemu kršitelju policijske ure zamahne s pestjo. Sledi še nekaj brcanja, med vsem tem pa se moški policistoma ne upira, a je vseeno deležen številnih močnih udarcev. Naposled ga odpeljejo stran od vhoda, kjer je kamera brutalno početje policistov zabeležila.Ministrstvo za notranje zadeve obžaluje dogodek, ki se je zgodil v soboto zvečer v Mostarju. Brutalni izpad policistov so obsodili in dodali, da zanj ni opravičila: »Gre za klasičen primer prekoračitve pooblastil in kršenje policijskega kodeksa, zaradi česar se globoko opravičujemo javnosti, še posebej pa mladeniču, ki je bil v dogodek vpleten.«Policista sta bila umaknjena z dolžnosti, poteka pa tudi notranja preiskava.