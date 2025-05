Bruselj: Čez dve leti in pol konec z ruskim plinom

Evropska komisija predlaga, da bi do konca leta 2027 povsem prepovedali uvoz ruskega plina v EU. Že letos namerava prepovedati sklepanje novih pogodb o dobavah ruskega plina, je sporočil pristojni evropski komisar Dan Joergensen. Članice EU bodo morale do konca leta pripraviti nacionalne načrte za postopno odpravo odvisnosti od ruskih energentov.

»Evropska unija danes pošilja zelo jasno sporočilo Rusiji. Rusiji ne bomo več dovolili, da bi energijo uporabljala kot orožje proti nam ali da bi izsiljevala naše države članice,« je povedal Joergensen.

Napovedal je, da bo komisija prihodnji mesec predlagala zakonodajo, v skladu s katero bo še pred koncem letošnjega leta prepovedano sklepanje novih pogodb o dobavah ruskega plina, tako tistega po plinovodih kot utekočinjenega zemeljskega plina. Do konca leta bodo morali uvozniki obenem prekiniti obstoječe spot pogodbe z ruskimi dobavitelji.

S temi ukrepi bo EU uvoz ruskega plina do konca leta zmanjšala za tretjino, navajajo v Bruslju.

Odprava odvisnosti

Cilj načrta za popolno odpravo odvisnosti od ruskih energentov je do konca leta 2027 povsem ustaviti uvoz ruskega plina. Do takrat bodo morala podjetja, ki uvažajo ruski plin, prekiniti tudi dolgoročne pogodbe.

»Do konca leta 2027 se bomo povsem osvobodili ruskega plina. To ni majhna stvar, zagotovo bodo določeni izzivi. Vendar to lahko storimo na postopen in usklajen način. Članice bomo podprli, ko in če bo treba,« je poudaril komisar.

Bruselj je spričo ruske agresije na Ukrajino, ki je prinesla tudi zaostritev v gospodarskih odnosih med Rusijo in EU, že maja 2022 predstavil načrt za zmanjšanje odvisnosti od ruskih fosilnih goriv, ki je prispeval k zmanjšanju uvoza tovrstnih energentov iz Rusije.

Uvoz ruskega plina je upadel s 150 milijard kubičnih metrov leta 2021 na 52 milijard kubičnih metrov leta 2024. Delež ruskega plina je tako upadel s 45 na 19 odstotkov vsega uvoženega plina.

Ukrepi tudi na področju nafte

Danes predstavljeni načrt predvideva še ukrepe na področju uvoza nafte, delež katerega je zaradi evropskih sankcij že upadel s 27 odstotkov v začetku leta 2022 na tri odstotke trenutno. Med drugim komisija načrtuje dodatne ukrepe, uperjene proti t. i. floti ladij v senci. Gre za ladje pod zastavami tretjih držav, ki jih Rusija uporablja za izogibanje cenovni kapici, namenjeni omejevanju izvoza ruske nafte v tretje države.

Za prihodnji mesec napovedani zakonodajni predlogi na področju jedrske energije pa bodo medtem vključevali ukrepe glede uvoza urana, obogatenega urana in drugih jedrskih surovin iz Rusije.

Države članice bodo morale v skladu z danes predstavljenim načrtom do konca leta pripraviti nacionalne načrte o tem, kako nameravajo prispevati k postopni odpravi odvisnosti od ruskih energentov.