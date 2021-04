Brivnica je tudi cepilna točka

Raje kot k zdravniku

Mnogi še vedno dvomijo o varnosti in učinkovitosti cepiva. FOTO: Dražen Žigić/Getty Images

Z odzivom so zelo zadovoljni.

Brivnice so pogosto središča izmenjave mnenj in izpovedi, tam se pletejo prav posebne vezi; brivci stranki ne pomagajo le do urejenega videza, velikokrat se znajdejo v vlogi tolažnika in spovednika. V brivnicah nemalokrat tečejo zelo resne razprave o aktualnem dogajanju v družbi, politiki, zdravstvu, športu: in zadnje leto je tema številka ena nedvomno covid-19.In ker so že pogovori o trdovratni pandemiji vsakodnevna stalnica tudi brivnice Gee's Clipper v Milwaukeeju v ameriški zvezni državi Wisconsin, ne preseneča, da se je lastnik priljubljenega salona odločil stranke spodbuditi tudi k dragocenemu koraku naprej: cepljenju.e združil moči z lekarniško verigo Hayat Pharmacy, ki zdaj v priljubljenem salonu odmerja cepivo zainteresiranim strankam. Kot pove Smith, številni raje zaupajo svojemu brivcu kakor zdravniku, sam je k cepljenju prepričal že mnoge. Vnaprejšnje naročanje ni potrebno, kdor si pri njem uredi pričesko ali brado, se lahko preprosto presede v zdaj prirejen lekarniški kotiček in naredi še dragocen korak za svoje zdravje in ustavitev epidemije v ameriški družbi, spodbuja brivec.»Stranke dobro poznajo salon. Enega od prostorov smo preuredili v cepilno točko, kjer zainteresiranim opravijo tudi kratek sistematski pregled. Mislim, da ni razloga za strah, čeprav razumem stisko nekaterih. Cepivo je prišlo neverjetno hitro, mnogi dvomijo o njegovi učinkovitosti ali varnosti, o tem se s strankami veliko pogovarjam. Prav zato sem prepričan, da jih lahko tudi potolažim in jim pomagam pri pomembni odločitvi,« je ponosen Smith, čigar salon je zdaj stičišče prijetnega in koristnega.Sodelovanje se je izkazalo za izjemno plodno, zadovoljni ugotavljajo tako brivec kot lekarniški delavci, ki jim dela ne manjka. Mnogi se po striženju in britju presedejo v sosednji prostor, kjer prejmejo dragoceni odmerek. »Preden se naročim na zdravniški pregled, običajno kar omahujem. K brivcu pa grem vedno brez pomisleka. Danes sem si uredil brado, potem pa se še cepil, česar sploh nisem načrtoval, dobil pa sem tudi že datum za drugi odmerek,« se je pohvalil, sicer redna stranka pri Geeju, kamor so zdaj vabljene tudi dame.