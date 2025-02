Britanski premier opozarja Trumpa: »Ne dovolite, da Ukrajina postane še en Afganistan«

Britanski premier Keir Starmer je ameriškega predsednika Donalda Trumpa opozoril, naj se pri reševanju vojne v Ukrajini izogne napakam iz Afganistana. Starmer je zatrdil, da bo Velika Britanija s svojimi enotami zagotovila spoštovanje morebitnega mirovnega dogovora, ki bi ga ZDA sklenile z Rusijo.

Trump, ki je januarja znova prevzel položaj predsednika ZDA, je propad Kabula leta 2021 označil za »enega največjih porazov v ameriški zgodovini«. Starmer je zato Ameriko pozval, naj se izogne prevelikemu popuščanju ruski strani, saj bi to lahko vodilo v ponovitev zgodovinskih napak.

»Vsaka rešitev mora biti trajna in mora preprečiti Vladimirju Putinu, da bi znova segel po tujem ozemlju,« je poudaril britanski premier.

Skrivnostni pogovori in Trumpov načrt

Starmer je v Parizu na nujnem srečanju z evropskimi voditelji razpravljal o Trumpovih nenapovedanih pogovorih s Putinom, ki so dvignili veliko prahu. Medtem se ameriški zunanji minister Marco Rubio mudi v Savdski Arabiji, kjer se bo srečal z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski naj bi v tej državi gostoval v sredo, vendar je ob tem zatrdil, da ni obveščen o pogovorih, ki naj bi potekali že v torek.

Trump je po telefonskem pogovoru s Putinom svoje vtise delil na omrežju Truth Social. FOTO: Kevin Lamarque Reuters

Zelenski je jasno povedal, da ne bo sprejel mirovnega dogovora, ki bi bil sklenjen mimo Ukrajine. Washington naj bi želel izključiti evropske voditelje iz pogajanj, čeprav jih Zelenski poziva k aktivni udeležbi.

Starmer je medtem dejal, da bo poskušal »premostiti razlike« med novo ameriško administracijo in evropskimi zavezniki. V kolumni za The Daily Telegraph je opozoril, da Ukrajine ni mogoče zaščititi brez Trumpovega jasnega varnostnega jamstva.

Spomnil je na zmedo, ki je nastala ob umiku ameriških sil iz Afganistana leta 2021, in dodal: »Ne smemo ponoviti situacije, ko so ZDA neposredno sklepale dogovore s talibani in izključile afganistansko vlado. Prepričan sem, da tudi predsednik Trump tega ne želi ponoviti.«

Trump in Putin: »Skupna zgodovina nas povezuje«

Trump je po telefonskem pogovoru s Putinom svoje vtise delil na omrežju Truth Social. Omenil je, da sta se z ruskim predsednikom pogovarjala o vojni v Ukrajini, dogajanju na Bližnjem vzhodu, energiji in umetni inteligenci.

Zelenski je jasno povedal, da ne bo sprejel mirovnega dogovora, ki bi bil sklenjen mimo Ukrajine. FOTO: Sven Hoppe Afp

»Razmišljala sva o veliki zgodovini svojih narodov in o tem, kako smo se v drugi svetovni vojni borili proti skupnemu sovražniku. Rusija je takrat izgubila več deset milijonov ljudi, tudi mi smo izgubili veliko. Oba se strinjava, da moramo končati milijone smrti, ki jih povzroča vojna med Rusijo in Ukrajino,« je zapisal Trump.

Nadaljeval je, da sta s Putinom dosegla soglasje glede nadaljnjih korakov, Trump pa bo poklical Zelenskega in ga obvestil o pogovoru. »Zelo močno verjameva v zdravo pamet. Dogovorila sva se, da bova tesno sodelovala in da bova obiskala državi drug drugega,« je poudaril Trump.

»Državnega sekretarja Marca Rubia, direktorja Cie Johna Ratcliffa, svetovalca za nacionalno varnost Michaela Waltza ter veleposlanika in posebnega odposlanca Steva Witkoffa sem zaprosil za vodenje pogajanj, ki bodo po mojem prepričanju uspešna,« je sporočil.

Ameriški zunanji minister Marco Rubio se mudi v Savdski Arabiji. FOTO: Evelyn Hockstein Afp

Trump je prepričan, da bo dogovor uspešen, saj »ljudje ne bi smeli več umirati v vojni, ki se ne bi zgodila, če bi bil jaz predsednik«. Dodal je še, da se zahvaljuje Putinu za trud pri pogovoru in za izpustitev ameriškega državljana Marca Fogla, ki je bil dan prej izpuščen iz ruskega zapora.

Evropa na preizkušnji

Medtem ko Trump pospešeno pripravlja načrt za Ukrajino, so evropski voditelji zaskrbljeni, da bi dogovor med Washingtonom in Moskvo pomenil dolgoročno slabitev evropske varnosti.

Starmer je na današnjem obisku v Bristolu poudaril: »ZDA želijo doseči trajen mir v Ukrajini, kar je tudi v interesu Združenega kraljestva, Ukrajine in naših evropskih zaveznikov. Zdaj moramo sodelovati pri načrtu, ki bo to omogočil.«

Ob tem je dodal, da gre za zgodovinski trenutek, v katerem se mora Evropa okrepiti tako vojaško kot finančno. »Ne gre le za Ukrajino, temveč za našo lastno varnost. Čas je, da stopimo skupaj,« je zaključil britanski premier.

Zelenski medtem ostaja previden in ne namerava sprejeti dogovora, ki ne bo vključeval Ukrajine. V naslednjih dneh so pričakovani napeti diplomatski pogovori, ki bi lahko odločilno vplivali na prihodnost evropske varnosti.