Britanski kralj naj bi se zabaval ob prdcih

Če ste mislili, da so bili naši predniki zgled spodobnosti in sramežljivosti, ste se zelo zmotili, že v srednjem veku so se namreč navduševali nad robatimi šalami, kot so tiste o prdenju. O tem priča srednjeveški rokopis, shranjen na Univerzi v Aberdeenu v Veliki Britaniji.

Tako imenovani Aberdeenski bestiarij, ki je med drugim nekoč pripadal kralju Henriku VIII., se v besedi in sliki posveča smeh vzbujajoči smrdljivi človeški potrebi. V 800 let stari knjigi je med drugim naslikano izmišljeno bitje, imenovano bonnacon, ki uporabi prdec kot svoje skrivno orožje: ko ga dva viteza zabodeta s sulico, iz anusa izloči kisle pline in iztrebke kot obliko obrambe.

Henrik VIII. je bil nekaj časa lastnik rokopisa. FOTO: Getty Images

Sliko je znova odkril satirik in urednik satirične revije Private Eye Ian Hislop v iskanju najzgodnejših britanskih šal za nov podcast. Hislop je stopil v stik s profesorico Jane Geddes na Fakulteti za bogoslovje, zgodovino, filozofijo in umetnostno zgodovino Univerze v Aberdeenu, ki je strokovnjakinja za Aberdeenski bestiarij.

»Ta slika je še posebno eksplicitna,« je povedala strokovnjakinja in dodala, da so ta in podobni prizori in zgodbe smešni vsakomur od četrtega leta dalje. »Obstajajo osnovne reči, ki se človeku vedno zdijo zabavne, in ena izmed njih je prdec,« navaja. Še posebno smešno se ji zdi, da je omenjena ilustracija prekrita z zlatimi lističi, kot bi šlo za kaj še posebno častivrednega.

Obstajajo osnovne reči, ki se človeku vedno zdijo zabavne.

Aberdeenski bestiarij, ustvarjen v Angliji okoli leta 1200 in prvič dokumentiran v Kraljevi knjižnici v Westminstrski palači leta 1542, je eden najboljših ohranjenih primerov srednjeveškega iluminiranega rokopisa. Na neki točki je postal del kraljeve knjižnice.