Britanske obveščevalne službe: Izjave ruskega generala so neobičajne

Teče že 239. dan ruske invazije na Ukrajino. Britansko ministrstvo za obrambo pa na twitterju poroča, da so priznanja Sergeja Surovikina, da je situacija izjemno napeta in težka, izjemno nenavadna in neobičajna.

»Ta poteza verjetno nakazuje na to, da ruske oblasti razmišljajo o velikem umiku s področja zahodno od reke Dnjeper,« so zapisali in dodali, da bo ruska vojska imela težave pri umiku vojske in opreme, saj so mnogi mostovi zelo poškodovani. Ocenjujejo, da bi lahko uporabili most blizu Hersona in trajekte.

Ukrajina z današnjim dnev uvaja omejitve pri porabi elektrike. Volodimir Zelenski je namreč v torek ocenil, da so v ruskih napadih uničili 30 odstotkov ukrajinskih elektrarn. Zaradi uničenih elektrarn je prišlo do obsežnih izpadov energije po vsej državi.