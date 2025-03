Britanska podnebna aktivistična skupina nič več z juho nad umetnine

Britanska podnebna aktivistična skupina Just Stop Oil je napovedala, da ne bo več izvajala neposrednih akcij, kot je polivanje umetniških del in zgodovinskih spomenikov z barvami in juho. Pravijo, da so dosegli enega izmed pomembnejših ciljev. Prvotna zahteva organizacije, da se ustavi nova proizvodnja nafte in plina, je namreč postala vladna politika Velike Britanije.

»To pomeni konec juhe na van Goghu, koruznega škroba na Stonehengeu in počasnih protestov na ulicah. Ni pa konec sojenja in nadzora, denarnih, pogojnih in dolgoletnih zapornih kazni.« Napovedali pa so tudi, da bo treba okoljska vprašanja začeti reševati na nov način ter da potrebujejo drugačen pristop, »ker korporacije in milijarderji po vsem svetu korupcijsko obvladujejo politične sisteme«.

Skupil jo je Stonehenge. FOTO: Handout Afp

»Kampanja je ena izmed najuspešnejših oblik civilnega upora v zgodovini,« so zapisali in dodali, da bo v zemlji zaradi njihovega aktivizma ostalo več kot 4,4 milijarde sodov nafte, sodišča pa da so zaradi njih odločila, da so nove licence za črpanje nafte in zemeljskega plina nezakonite. Britanska vlada namreč ne bo izdajala novih dovoljenj za raziskovanje novih črpališč nafte in plina. V minulih mesecih je tudi vrsta sodnih postopkov ustavila črpanje nafte ob in na Otoku.

V treh letih od ustanovitve skupine leta 2022 so aktivisti sodelovali v številnih odmevnih demonstracijah. Med bolj znanimi je tista, v kateri sta aktivistki oktobra 2022 v Narodni galeriji v Londonu s pločevinko paradižnikove juhe Heinz polili Sončnice Vincenta van Gogha, sliko iz leta 1888, vredno več kot 74 milijonov funtov, nato pa pokleknili pred sliko in se z rokami prilepili na steno pod njo. Junija lani sta 74-letni aktivist in 22-letnica starodavni spomenik Stonehenge poškropila z oranžnim prahom, piše Independent.

Poleg »barvanja« umetnin so bili člani organizacije aktivni tudi na naftnih obratih in letaliških stezah, s protesti so prekinili več športnih in zabavnih prireditev, blokirali številne ceste. Leta 2022 so v času prometnih konic na izjemno prometni cesti M25 štiri dni zapored plezali na mostičke nad avtocesto, kar je pomenilo kaos za voznike. Z oranžno barvo v prahu so polili robota v trgovini Tesla kot obliko protesta proti lastniku Tesle Elonu Musku, tesnemu sodelavcu ameriškega predsednika Donalda Trumpa, in drugim milijarderjem, ki »ogrožajo podnebno znanost« in demokracijo, še navaja Independent. Kot dodaja, je bilo aretiranih več sto protestnikov, nekateri so bili obsojeni na dolge zaporne kazni.