Britanka že 70 let na oddih na Hrvaško

Zgodba, ki bi si nedvomno zaslužila vpis v knjigo rekordov. Platinasti jubilej, ki bi ji ga zavidala sama Elizabeta II. A tokratni dosežek si lasti kraljičina soimenjakinja in rojakinja, Elizabeth Pike, ki jih šteje že častitljivih 90, že sedem desetletij pa se z Otoka vozi do hrvaškega Kvarnerja. Njena najljubša turistična destinacija, ki ji je zvesta že toliko let, je Mošćenička Draga, kjer redno obiskuje isti apartma. Danes sama, nekoč pa je v počitnicah uživala z možem Frankom.

Mož v Titovi vojski

In kako je odkrila kvarnerski turistični biser? Kot pojasnjuje, se je njen mož med drugo svetovno vojno pridružil Titovi vojski, po vojni pa se je sklenil vrniti v takratno Jugoslavijo in ženi razkazati deželo, ki je nanj naredila izjemen vtis. Leta 1953 sta se tako prvič nastanila v Mošćenički Dragi in jo nato začela obiskovati redno, kdaj tudi dvakrat na leto.

Navezala se je tudi na družino, pri kateri najema apartma.

Že dolgo potuje sama. Fotografija je simbolična. FOTO: Ljupco, Getty Images

Po moževi smrti se nikakor ni mogla prepričati, da bi poletni oddih preživela kje drugje: na Kvarner jo namreč vežejo čudoviti spomini, pa tudi družina Carl, pri kateri že vse od začetka najema apartma. Z njimi sta z možem stkala pristne prijateljske vezi, zdaj se Elizabeth druži že s četrto generacijo; tudi s Frankom, ki so ga gostitelji ob rojstvu poimenovali prav po pokojnem Britancu. »Zadnja leta ne plavam več, včasih pa sem pogosto. Rada berem, počivam v senci borovcev, se sprehajam in klepetam z domačini in gostitelji. Tu so vsi zelo prijazni, hrana, sploh riba, je božanska,« pripoveduje upokojena učiteljica, ki sta se ji ob tokratnem prihodu za vdanost zahvalila tudi župan in direktorica tamkajšnjega turističnega urada ter ji podarila umetnino, cvetje in torto.

1953. sta z možem prvič dopustovala na Kvarnerju.

No, Elizabeth vendarle priznava, da je vožnja zanjo iz leta v leto napornejša in zato tudi daljša, tokrat je potrebovala kar štiri dni, da je prispela na cilj. »Sin je vztrajal, naj se večkrat ustavim, tako sem med drugim prenočila v Franciji in Švici. Vožnja zame sicer ni nobena težava, a mislim, da bom prihodnje leto vendarle potovala z letalom,« je še razkrila vitalna Britanka.