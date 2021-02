Britanci se množično poslavljajo od junaka, pogreb prenašali v živo

Vojni veteran izgubil bitko s covidom

Sloviti stotnik Tom je bil ljubljenec britanskih src. FOTO: Pool Reuters

V Veliki Britaniji so se danes s čustveno pogrebno slovesnostjo in z vojaškimi častmi poslovili od vojnega veterana, znanega kot stotnik Tom, ki je z zbiranjem sredstev za zdravstveni sistem postal junak boja proti pandemiji v državi. Umrl je v začetku meseca, star 100 let.Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom se je same pogrebne slovesnosti v mestu Bedford na vzhodu Anglije udeležilo le osem članov njegove družine, je pa več angleških televizij v živo prenašalo dogodek, tisoči so se vpisali v spletno žalno knjigo.Slovesnost je potekala z vojaškimi častmi, vključno s častnimi salvami in preletom vojaškega letala iz druge svetovne vojne. Njegovo v britansko zastavo ovito krsto je do krematorija poneslo šest vojakov. Žaro z njegovim pepelom bodo kasneje pokopali v družinskem grobu v grofiji Yorkshire, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Moore je umrl v začetku februarja, potem ko se je nekaj tednov zdravil zaradi pljučnice in bil pozitiven na testiranju na novi koronavirus.Vojni veteran, ki je med drugo svetovno vojno služil v Indiji, je lani zbral 33 milijonov funtov za osebje britanskega nacionalnega zdravstvenega sistema (NHS) v boju proti pandemiji covida 19.Sredstva je zbral tako, da je s hoduljo na kolesih prehodil 100 dolžin svojega 25 metrov dolgega vrta do 100. rojstnega dneva 30. aprila. Zatem je zposnel še različico znane skladbe You'll Never Walk Alone, s katero je osvojil vrhove britanskih glasbenih lestvic. Skladbo so zavrteli tudi v uvodu današnje pogrebne slovesnostKraljicaje julija lani Mooru podelila viteški naziv. Ko je umrl, so se mu ljudje po vsej državi, vključno s premierjem, poklonili s ploskanjem.