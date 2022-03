Britanci Romanu Abramoviču zamrznili premoženje

Velika Britanija je zamrznila premoženje sedmim ruskim oligarhom. Med njimi je tudi milijarder in lastnik angleškega nogometnega kluba Chelsea Roman Abramovič. Britanske oblasti so pojasnile, da so mu prepovedale osebne in poslovne transakcije znotraj Velike Britanije, kar pomeni, da prodaja nogometnega kluba pade v vodo.

Abramovič pa ni edini, ki ga je doletela zamrznitev premoženja zaradi ruskega napada na Ukrajino. Enake sankcije so doletele še Igorja Sečina, Olega Deripasko, Dmitrija Lebedeva, Andreja Kostina, Alekseja Millerja in Nikolaja Tokareva, poroča DailyMail.

Britanski premier Boris Johnson je dejal, da ne more biti varnega mesta za tiste, ki podpirajo Putinov napad na Ukrajino. Sankcije so po njegovem izraz podpore ukrajinskim prebivalcem. Napovedal je, da bodo neusmiljeni do tistih, ki podpirajo ubijanje civilistov, uničevanje bolnišnic in nezakonito zasedbo suverenih zaveznikov. »Današnje sankcije še enkrat kažejo na to, da oligarhi in kleptokrati nimajo mest v naši ekonomiji in družbi. S svojimi tesnimi povezavami s Putinom podpirajo njegovo agresijo. Kri Ukrajincev je na njihovih rokah in morali bi se sramovati,« je dejala ministrica za zunanje zadeve Liz Truss.

Po nekaterih ocenah je Velika Britanija ruskim oligarhom skupno zamrznila 15 milijard funtov.