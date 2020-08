Britanci hitijo domov, kriva je karantena

Na tisoče Britancev je hitelo domov s počitnic, da bi se izognili 14 dnem obvezne karantene za prišleke iz Francije, Nizozemske in Malte. Ukrep, sprejet v četrtek, je začel veljati danes ponoči, sprožil pa je 36 ur mrzličnega iskanja vozovnic za letala, vlake ali trajekte, poroča britanski BBC.



Britanska vlada se je v četrtek odločila, da zaradi vse večjega števila okužb z novim koronavirusom s seznama še varnih držav črta Francijo, Nizozemsko, Malto, Monako, Arubo ter Turks in Caicos. Ukrep je začel veljati davi ob 4. uri po britanskem času (ob 5. uri po srednjeevropskem času). Komur se je uspelo vrniti pred tem rokom, se je izognil obvezni 14-dnevni karanteni.



Takoj po objavi ukrepa se je na pot podalo več deset tisoč Britancev in tistih, ki delajo doma. Kot je za nemško tiskovno agencijo dpa pojasnil predstavnik trajektnega podjetja, so v četrtek zvečer dobili več kot 12.000 zahtev za nakup vozovnice. Običajno jih dobijo nekaj sto na dan. Dvignili cene

Poleg tega so prevozniki še krepko dvignili cene. Ob tako velikem povpraševanju so bile nekatere letalske vozovnice kar šestkrat dražje kot običajno, kljub temu pa so vse zelo hitro pošle, še navaja dpa. Enako so se hitro razprodala tudi mesta na trajektih, ki vozijo med Calaisem in Dovrom. Upravljavci predora pod Rokavskim prelivom so opozorili potnike, naj sploh ne hodijo na postajo, če nimajo veljavne rezervacije na vlaku, ker je ni mogoče več kupiti.



Francija je po Španiji druga najbolj priljubljena država za britanske dopustnike. Več tisoč jih bo zato ob vrnitvi domov moralo v karanteno, pri številnih pa bi to lahko povzročilo težave v službi.

Povračilni ukrepi

Francija in Nizozemska sta že napovedali povračilni ukrep za Veliko Britanijo. Kar pa bo povzročilo stiske predvsem za njihove državljane, ki dopustujejo na Otoku. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, naj bi Francija uvrstila Veliko Britanijo na svoj rdeči seznam, medtem ko je Nizozemska napovedala predvsem izdajo opozorila pred vsakršnim nenujnim potovanjem v Veliko Britanijo. Ne bo pa uvedla obvezne karantene za povratnike z Otoka.



Francija se sicer očitno ubada z močnim drugim valom novega koronavirusa. V zadnjih treh dneh so vsak dan zabeležili po 2500 novih primerov okužbe, kar je največ od začetka sproščanja omejevalnih ukrepov v maju.