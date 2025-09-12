AMERIŠKA ZVEZNA SLUŽBA ZA NACIONALNE PARKE IN SPOMENIKE

Brišejo neprijetno zgodovino, vlado motijo omembe suženjstva

Ameriška zvezna služba za nacionalne parke in spomenike je identificirala t. i. neprimerne oznake. Vlado motijo omembe suženjstva, uničevanja kulture domorodcev in tudi podnebnih sprememb.
Oblast je spomladi zagrozila tudi z zadržanjem državnega financiranja mestu Massapequa zaradi nespoštovanja državnega ukaza o odstranitvi staroselskih imen iz šolskih logotipov. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters
Oblast je spomladi zagrozila tudi z zadržanjem državnega financiranja mestu Massapequa zaradi nespoštovanja državnega ukaza o odstranitvi staroselskih imen iz šolskih logotipov. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Ju. P.
12.09.2025 ob 09:10
Ju. P.
12.09.2025 ob 09:10

Ameriška zvezna služba za nacionalne parke in spomenike je morala do 18. julija identificirati t. i. neprimerne oznake in drugo gradivo, do prihodnjega tedna pa ima čas, da jih odstrani, poročajo ameriški mediji. Gre denimo za zgodovinska dejstva o suženjstvu v ZDA.

Služba za parke deluje v okviru ministrstva za notranje zadeve, ki je izdalo direktivo za odstranitev domnevno neprimernih oznak. Ministrstvo je ob tem k sodelovanju pri iskanju domnevnih spornih vsebin pozvalo tudi širšo javnost in sporočilo, da bodo upoštevali povratne informacije.

»Če se pretvarjamo, da se slabe stvari nikoli niso zgodile, zaradi tega ne bodo kar izginile,« je za ameriški časnik New York Times dejal direktor Nacionalne zveze za ohranjanje narodnih parkov Alan Spears. Uslužbenci službe za nacionalne parke in spomenike so kot sporne med drugim označili omembe misijonarjev, ki so skušali uničiti jezik in kulturo domorodcev Aljaske.

V Severni Karolini so za izbris predvideli zapis v nacionalnem parku Cape Hatteras, ki govori o dvigovanju morske gladine zaradi podnebnih sprememb. V Južni Karolini so kot predvidene za izločitev iz nacionalnega parka označili knjige spominov temnopoltih sužnjev, v nacionalnem parku oziroma Muzeju neodvisnosti v Philadelphii pa opise bičanj, ugrabitev, posilstev, linčanj in teroriziranja sužnjev.

Domnevno zažvižgal

Eden od neprijetnih primerov, ki bi ga radi izbrisali iz spomina, je denimo posvečen Emmettu Tillu, 14-letnemu dečku iz Chicaga, ki so ga sredi noči ugrabili in leta 1955 brutalno linčali, potem ko naj bi na cesti domnevno zažvižgal beli ženski, ko je obiskoval sorodnike v Misisipiju. »Njegovo razkrojeno truplo so potegnili iz vode, uradniki na tem območju pa so želeli, da bi ga takoj pokopali, da bi se znebili dokazov,« je pred nekaj meseci ob napovedi Trumpovih ukrepov pojasnil Spears.

Zgodba Emmetta Tilla in njegove mame se je znašla na črni listi. FOTO: National Park Service
Zgodba Emmetta Tilla in njegove mame se je znašla na črni listi. FOTO: National Park Service

»Njegova mati je vztrajala, da ga pošljejo v Chicago, kjer so imeli pogreb z odprto krsto. In prav podobe Tillovega hudo razkrojenega telesa v tej odprti krsti so v resnici zanetile sodobno gibanje za državljanske pravice.« O njegovem primeru govorita dve spominski obeležji v Misisipiju, postavljeni leta 2023 – ena na kraju, kjer so našli njegovo truplo, in druga na mestu, kjer je bela porota oprostila obtožence za njegov umor.

Če se pretvarjamo, da se slabe stvari nikoli niso zgodile, zaradi tega ne bodo kar izginile.

